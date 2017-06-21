Этот пост снова про майнинг ))) Тут пришли очень интересные данные Росстата по зарплатам за 2016 год. Итак, барабанная дробь....

Средняя заработная плата - 32 тысячи рублей,

медианная (коррекция больших отклонений) - 23 тысячи рублей, модальная (чаще всего встречающееся значение показателя) - 15 тысяч рублей. Цифры приведены после вычета НДФЛ, т.е., это те суммы, которые человек получает на руки.

А теперь давайте задумаемся, сколько может дать один простенький комп с тремя видеокартами типа Nvidia 1050 Ti 4Gb в месяц с нынешним курсом биткойна? Еще одна барабанная дробь....

10 тысяч рублей.

Т.е., чтобы у вас была средняя заработная плата на руках каждый месяц, вам надо поставить 3 компа с 3-мя видеокартами на круглосуточную работу. А теперь еще пара шокирующих цифр: до недавнего ажиотажа минимальная стоимость одного такого компьютера составляла... 40 тысяч рублей. Т.е., вложив 120 тысяч рублей, можно было бы обеспечить себя на два года (средний срок жизни видеокарты под 100% нагрузкой) средней зарплатой по России. Разумеется, тут вы становитесь заложником курса BTC, который может упасть в два раза и ваш доход тоже в два раза упадет. А может и подрасти, тогда вы вообще 60 в месяц будете зашибать )

Вот вам и причина ажиотажа с картами у нас в стране да и вообще по всему миру. Там, где низкие доходы у населения, подобные схемы тут же срабатывают. Это в США и Европах народ на форумах от майнинга нос вертит, говорит, что слишком много геморроя и вообще напрягаться надо ради копеек, а в России, Китае, Африке и Южной Америке это уже совсем не копейки и на них можно жить, не вкалывая на производстве никеля в горячем цеху круглосуточно без защитных приспособлений, на которых сэкономили.