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Нужна консолидация вокруг Навального
Нужна консолидация вокруг Навального 20.06 20:16 число просмотров 898
альфред кох
 

Пишу этот текст в том числе и для самого себя: когда текст написан, он и мысли приводит в порядок. Нужно как-то описать то, что случилось 12-го июня и после. Вообще - весь этот период с 26 марта по сегодня.

Во-первых, стало окончательно ясно, что у оппозиции нет никакого другого лидера, кроме Навального. Характерно, что именно сейчас яблочники (от Шлосберга до Явлинского) кинулись его жестко и бескомпромиссно критиковать. Такая реакция Яблока - лакмусовая бумажка: значит появился реальный лидер.

Теперь вопрос формулируется просто: если ты действительно хочешь сменить власть в стране - то нужно поддерживать Навального. Ни у кого нет такой разветвленной и мощной инфраструктуры по всей стране, ни у кого нет такой аудитории и такой узнаваемости, никто так не популярен и т.д.

Вообще, это интересный парадокс: строго говоря, хочется, чтобы оппозиционных лидеров было много и на любой вкус. Хочешь - вот тебе националист, хочешь - левый либерал, хочешь - правый консерватор, хочешь - технократ, хочешь - моральный авторитет. И каждый голосует без какого-либо внутреннего компромисса с самим собой за того, кого считает своим лидером.

Но с другой стороны, реальность такова, что против нынешней власти нельзя выставить десяток враждующих между собой кандидатов. Такая стратегия - подарок для Путина: с такой стратегией оппозиции Путин гарантировано выигрывает все выборы на горизонте следующих 50-ти лет (дай Бог ему здоровья).

Принцип "разделяй и властвуй", придуманный еще римлянами, в данном конкретном случае упрощается до анекдота: "властвуй, пока враги сами разделены". Причем разделены по собственной воле, без какого-то давления со стороны власти. Разделены потому, что сами считают это правильным и само собой разумеющимся...

Таким образом, консолидация вокруг одного лидера (вопреки буквальному прочтению демократических принципов) - это необходимое условие для победы. Необходимое, но, разумеется, далеко не достаточное. Но отступление от этого необходимого условия закрывает любую, даже самую мизерную возможность для успеха. Бессмысленно обсуждать все остальные стороны борьбы за власть пока не выполнено этого условия.

Кто мог бы стать таким лидером кроме Навального? За годы, прошедшие с момента последнего всплеска оппозиционной активности в 2011 - 20012 годах такая возможность была у Немцова, Ходорковского, Прохорова, Явлинского, Касьянова.

Но Немцова - убили, Ходорковский, будучи невъездным, утратил возможность прямого политического диалога с нацией, Прохоров испугался за свои миллиарды, Явлинский (в который раз!) продемонстрировал свою фирменную неспособность на коалицию хоть с кем-то кроме себя любимого, Касьянов оказался слишком, так сказать, жизнелюбив (во всех смыслах) и его умело дискредитировали...

Можно сколько угодно анализировать шансы того или иного деятеля оппозиции. Вплоть до Жанны Немцовой, которая, подобно Индире Ганди или Беназир Бхутто, могла на волне сочувствия к ней и действительного обаяния консолидировать оппозицию на думских выборах прошлого года по спискам ПАРНАСа. Но и этого не произошло.

Теперь есть данность - Навальный. Да, Навальный сам себя назначил таковым лидером. Пока остальные мерились с друг другом размером харизмы, Навальный, оседлав беспроигрышного конька борьбы с коррупцией, используя социальные сети и методы агрессивного краудфандинга стал недосягаем для всех остальных.

Почему так случилось? Наверное в будущем на эту тему напишут ни одну диссертацию и монографию. Но и сейчас понятно главное: он стал самым популярным оппозиционным политиком именно потому, что не стал слушать требований оппозиции к нему и не стал определяться со своей политической ориентацией. Он ни левый, ни правый, не националист, но и не утративший идентичности "общечеловек", он за приватизацию, и в то же время - против и т.д.

Каждый в нем найдет то, что ему нужно. Прагматично? Конечно! Разумно? Разумеется! Более того: по другому - никак! Требование к Навальному определится в своих пристрастиях - это требование к нему совершить политическое харакири и закрыть весь его проект.

Проще говоря "проект Навальный" - это хладнокровная и прагматичная попытка выстроить "идеального" оппозиционного лидера который бы консолидировал всех (!) кто против Путина. Мне это настолько очевидно, что всякий, кто требует от Навального определиться - в моем представлении либо просто болван, либо провокатор.

Нравится ли мне Навальный? Разумеется - нет. Почему? Потому же, почему и всем остальным: потому, что он не определился. Он не правый либерал, он не европеец, он критикует приватизацию, которую я делал. Я могу назвать еще 100 причин почему он мне не нравится. Я даже скажу больше: его борьбы с коррупцией мне противна. Она настолько цинически просчитана, что напоминает мне Ельцина в троллейбусе. Помните этот балаган, который устаивал БН в конце 80-х? До сих пор не могу без отвращения вспоминать об этом...

Мне не нравится, что он плохой полемист, не умеет давать интервью, плохо аргументирует свою позицию в интерактивном режиме, "сдувается" при малейшей очной дуэли, когда визави на него "наезжает". Вспомните как бледно он выглядел в полемике с Чубайсом, с Лебедевым, в интервью с Собчак...

Я пару раз встречался с ним, пару раз с его правой рукой Волковым. Ощущения - те же. Их волнуют только: анализ социологии, изучение фокус-групп, разработка стратегии исходя из реакции электората, разработка целевого месседжа, картинки, слогана, темы... И бесконечная, первобытная наглость. Наглость выдвинутся в президенты с уголовным приговором в анамнезе, наглость распотрошить Чайку и Медведева, наглость продолжать свои расследования даже при сидящем в карцере брате, наглость выводить десятки людей на несанкционированные митинги...

Я тут давеча переписывался с Яшиным вплоть до того момента как у него отобрали телефон после того, как судья дал ему 15 суток. Он мне писал, что судья не соизволил даже допросить его свидетелей, судье оказалось достаточно показаний полицейских. Я спросил его: а чего же ты ждал? Он мне ответил: я не ожидал от нее такой наглости!

И вот я вам что скажу: ровно эти же слова я слышал от Бори Немцова. Всякий раз, когда Кремль оставлял его в дураках, он повторял одно и тоже: я не ожидал от них такой наглости. Помните знаковый эпизод с митингом, который Немцов увел от несанкционированного памятника Марксу на санкционированную Болотную? Почему увел? Потому, что Немцов был не наглый. А Навальный (во всяком случае - нынешний Навальный) - наглый.

Собственно именно "наглым" его назвал и Медведев. Премьер сказал: "Это же надо иметь такую наглость: заявлять, что он хочет быть президентом!"

Я подробно изучал то, как Ленин с Троцким пришли к власти. Я думаю, что не открою Америку, если скажу, что главное их оружие было - беспримерная наглость. На моих глазах Ельцин пришел к власти. Я в деталях знаю как это случилось. Это была абсолютно наглая выходка. Строго говоря и Путин оказался порядочным наглецом, наплевав на Конституцию, мнение людей, которым он был обязан и даже на человеческие и Божьи законы.

Наверное, наглость - это единственное, что мне симпатично в Навальном. Он единственный готов играть "не по правилам". Во всяком случае, не по правилам, прописанным Кремлем. Можно сколько угодно его критиковать, но наличие этой наглости - главный аргумент для меня в его пользу.

Высоцкий в одной из своих песен пел: "Чистая правда когда-нибудь восторжествует, если проделает то же, что явная ложь". Только беспримерный наглец, наглец, своею наглостью превзошедший Путина сможет его сковырнуть. Мне это ясно эмпирически. Наверное, под это можно подвести и какую-то теорию, но для меня опыта человечества - достаточно, чтобы принять это как данность.

Еще один аргумент противников Навального состоит в том, что он - проект Кремля. Тут доказательство идет от обратного: если бы он не был проектом Кремля его бы давно как минимум - посадили, а как максимум - убили. Я не собираюсь бороться с этой паранойей, ибо как всякая паранойя, она не учитывает тех факторов, которые не укладываются в прокрустово ложе этой гипотезы. Ни сидящий брат, ни бесконечные суды и административные сроки, ни раненный глаз, ни потоки лжи и клеветы в расчет не берутся.

Но - допустим. Допустим, что Навальный - проект Кремля. Одной из его башен, как теперь модно выражаться. Но в этих терминах можно и Ельцина считать проектом Кремля. Почему Горбачев его не посадил? Почему огромное количество генералов и первых секретарей обкомов остались в своих креслах после прихода Ельцина? Не были ли они его тайными помощниками в период его опалы? Как-то очень беззубо с ним боролось и КГБ и Старая площадь. Что? Горбачев мешал? Ой ли! Особенно накануне ГКЧП кто мог помешать КГБ его арестовать или даже просто ликвидировать?

Знаю, знаю: сейчас вы кинетесь меня убеждать в обратном. Да я и сам так не думаю. Но ведь и против гипотезы о том, что Навальный - проект Кремля аргументов ничуть не меньше, чем в случае с Ельциным. Однако, почему-то в случае с Ельциным эти аргументы слышат те же люди, которые не слышат их в случае с Навальным.

Давайте, предположим худшее: Навальный проект Кремля, Навальный популист и ксенофоб, Навальный ничего не понимает в экономике и т.д. Но на другую чашу весов нужно положить то, что на сегодняшний день Навальный - это единственное статистически значимое явление с лагере оппозиции. Больше никого с уровнем поддержки выше десятых долей процента - нет. Вон Ходорковский пытался собрать митинг - что из этого вышло? И Явлинский, и Касьянов... Эти даже не обсуждаются...

А рядом с этим ксенофобом и популистом поставим Путина - убийцу и грабителя страны. Человека, уничтожившего российскую систему образования и здравоохранения, добившего Академию Наук, человека перессорившего Россию со всем миром и открыто гордящегося тем, что у России вообще нет никаких союзников...

Самые темные стороны человеческого сознания, все человеческое дно, вся мерзость, что есть в человеке - все это он рекрутировал для собственной поддержки и своей личной власти. Лень, зависть, суеверия, невежество, хамскую самоуверенность и себялюбие, бесконечную алчность и разврат призвал он служить себе. Он изуродовал Православную церковь и превратил ее в жуткий вертеп богохульников и язычников, он собственным примером уничтожил институт семьи, дискредитировал и развалил суд, полицейских превратил в диких и тупых животных...

Сегодня позиция: я против Навального потому, что мне больше нравится Явлинский (фамилию подставьте сами) - это предательство России, предательство своих детей и, в конечном итоге, самого себя.

Нет никакого Явлинского (фамилию подставьте сами). Нет его на политическом ландшафте и не будет. Точка. Хорош ли плох Навальный - значения уже не имеет. Речь идет о выживании страны.

Выживет ли страна под руководством Навального? Не знаю. Вполне возможно, что и нет. Но у нее хотя бы появится шанс. А при Путине у нее шансов нет. Вот и все. Тут, как говориться, выбора нет. Так легли карты...

И, напоследок, чтобы чуть смягчить пилюлю, я вам скажу главное отличие Навального от Ельцина. Ельцин пришел со старой, еще обкомовской, командой (Лобов, Илюшин и т.д.) А Гайдара и Ко рекрутировал и юзал только тогда, когда они ему были нужны и не угрожали его власти. У Навального же нет старой обкомовской команды. Его люди - люди молодые, без старого, совкового бэкграунда. И вот на них я надеюсь даже больше, чем на самого Навального. Аминь!
 
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