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Обыск в "Гоголь-центре"
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4.06 число просмотров 2760 число записей 11
 
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Владимир Соловьев обучил "Сбербанк" полемике
Владимир Соловьев обучил "Сбербанк" полемике 19.06 22:36 число просмотров 211
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второй день мне не дает покоя новость о том, что Владимир Соловьев за 1.6 млн рублей обучал сотрудников Сбербанка "искусству полемики". поскольку я в твиттере товарища Соловьева читаю регулярно, то я про его искусство полемики уже что-то понимаю и теперь мне страх как любопытно как именно его передовой опыт Сбербанк будет перенимать?

"фашист, в каком отделении карту получал, в то и иди"! "для вас, ублюдков, очередь электронную сделали"! "талончик, мразь, получи, а потом уже подходи". "здравствуй, ты позвонил в службу поддержки Сбербанка: представься, мразь!".
 
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Что случилось с "Яндекс.Такси" Из-за плохой погоды в Москве и высокого спроса, наши серверы, увы, не выдержали нагрузки. В итоге ключевые элементы системы вышли из строя
 
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Вы – дети коррупционеров
blogNavalny    15.06 14:46 |  число просмотров 1579
Вы – дети коррупционеров Сходили вчера в спецприемник к Навальному и показали ему расшифровку вот этой программы Владимира Соловьева
 
Цитаты дня
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06 |
blog _U_R_I_c
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
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Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Константин Гаазе  16.06 11:11 |  число просмотров 604
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"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли"
Записали Павел Мерзликин и Саша Сулим  15.06 18:52 |  число просмотров 519
"Нам говорили, что мы все переодетые бюджетники, матом крыли" Участники фестиваля реконструкторов — о том, как они оказались в самом центре московской акции протеста 12 июня
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События
Питерский форум-2017
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1-3 июня проходит Петербургский международный экономический форум, собравший чиновников, бизнесменов и журналистов. Блогеры делятся наблюдениями за форумом
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Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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22.05 |  число просмотров 2215
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