второй день мне не дает покоя новость о том, что Владимир Соловьев за 1.6 млн рублей обучал сотрудников Сбербанка "искусству полемики". поскольку я в твиттере товарища Соловьева читаю регулярно, то я про его искусство полемики уже что-то понимаю и теперь мне страх как любопытно как именно его передовой опыт Сбербанк будет перенимать?

"фашист, в каком отделении карту получал, в то и иди"! "для вас, ублюдков, очередь электронную сделали"! "талончик, мразь, получи, а потом уже подходи". "здравствуй, ты позвонил в службу поддержки Сбербанка: представься, мразь!".