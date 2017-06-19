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Современный человек – жертва расписания
Современный человек – жертва расписания 19.06 17:51 число просмотров 269
Наталья Севец-Ермолина
 
Современный человек – жертва расписания. Раб ежедневников и подлипала таймменеджмента. Всякие милые сердцу раздолбаи в футболках «Принцесса Дури» не в счет – они давно дома. Ибо их девиз – где накрыло, там и дом. А вот работающие существа, самоорганизованные фрилансеры, дисциплинированные художники, обуздавшие собственную лень, эти люди-списки, они сверяются со своим чек-листом, как измученные долгой болезнью пациенты - с графиком сдачи анализов.
Мы, мнящие себя деловыми людьми, придумываем с вечера ловушку на следующий день и с самого утра в нее попадаем. Звонки, встречи, дела. С 9.00 и бесстыдно до 20.00 - крысиные бега из кафе в чайную, из офиса в арт-центр, из конторы в ресторацию – ни вздохнуть, ни пернуть – дела превыше всего, отпердимся ночью в постели.
И когда все встречи идут, как поезда в Европе – ни секунды задержки, ты такой лыбишься – я обуздал время. Я король своих планов, я кремень, дисциплина – мой конек. Я сэлф-мейд, я много тружусь, я леплю себя сам (сама), не то, что все эти тунеядцы, безответственные ленивые существа, спящие до обеда, не держащие слова и времени встреч. Мое слово – железяка. Я – скала. Я все могу. Цифры в моем расписании вырублены топором – никакая ленивая падла не сможет сбить меня с моего разлинованного в аккуратные полосы препятствий пути.
Да. Да. Да. Бла-бла-бла. Чем больше ты придаешь значения своему распорядку и дисциплине, тем больше жизнь норовит над тобой поиздеваться. Насылает самого разлихого жизнелюба расписаньехейтера, который и на встречу опоздает, и не извинится. Да еще и будет искренне недоумевать: ты чего дуешься? Так проспал я. Вчера с друзьями так посидели, не смог встать.
И ты такой надуваешься помидорной зрелостью изнутри и даешь на щеки красные побеги злости, ты, который не может встретиться с друзьями уже год – потому что расписание не позволяет. А этот сидит, радуется. Чему ты собака, радуешься? Сбил мне весь график – и ни капли угрызений. Хоть бы сказал – прости! Нет же, еще и меня стыдит – да брось ты! Ну, передвинь следующую встречу, не обрушится же небо на землю. Расслабься, давай я закажу тебе пива.
Есть люди нескольких типов, которые связали свою судьбу с борьбой за время.
Одни никогда (никогда, вы слышите), не опаздывают, а еще и приходят заранее (бесят такие меня, придут на 20 минут раньше и еще и позвонят – я уже на месте, а ты где? А у меня еще один глаз не накрашен, скотина ты пунктуальная). Такие очень гордятся собой и всегда при случае этот пункт о себе озвучат к месту и не к месту, чтобы унизить опоздунов.
Другие опаздывают, очень из-за этого переживают, вечно извиняются, а иногда сердятся, когда их за опоздание стыдишь.
Но есть третий вид, это бесстыжие самоуверенные люди с опозданием в крови. Это выше их природы, это магия, это планида. Люди осознали давно это проклятье и приняли его. Планируя встречу, они предупреждают – я опоздаю на 5-10 минут, будьте к этому морально готовы. Эти распущенные существа не испытывают угрызений совести, а даже бахвалятся непопаданием во времени как фишечкой. Снова опоздала? Ой – и легкий румянец наползает на щеку, ну как тут сердиться.
Я принадлежу к третьему подвиду – к племени бесстыжих. Я опаздываю всегда. И давно перестала извиняться. Зато стала предупреждать.
И в плане таймменеджмента я смешанный тип. Могу пару дней жить в режиме точности полетов NASA, а могу на все положить большой железобетонный болт и любоваться, как он придавил все расписание и не дает пошевелиться ни планам, ни мне. И, думаю, каждый живой человек, даже самый рабский раб расписания время от времени расчехляет свой болт и наваливает его сверху на ежедневник. Ибо это есть защита человеческой сущности. Мы не роботы и не циркуляры, мы живые, смешные, слабые, теплые, мы имеем право опаздывать.
Но написать я хотела совсем не об этом. А о небольшой трансформации, произошедшей со мной совсем недавно. Раньше я очень сердилась, когда человек опаздывает на полчаса, не держит слово, динамит, подводит. Вчера я словила себя на мысли, что десять минут, которые у меня нарисовались в ожидании одной классической симпатичной опоздуньи, я потратила на такое давно забытое занятие как подумать. Не смейтесь. Я не хочу сказать, что это были первые десять минут мыслей за долгие годы. Нет, я о другом.
Если мы живем в потоке распорядка, все наши мысли текут в контексте этого распорядка. Мы пьем кофе с партнером, а мысли наши уже на следующей встрече. Мы уже думаем, как расплатимся за кофе, сядем на маршрутку или в машину и поедем в другое место, уже в голове прокручиваем внешность того, с кем встретимся. Мы уже не принадлежим настоящему, мы одной ногой в другом времени и в другом месте. В перерывах между встречами мы думаем про остаток встреч на день. Достаем свой злополучный список, держащий нас за яйца. Мы смотрим в него и мысленно докладываем: товарищ начальник, две встречи уже проведены, осталось пять. Работа ведется.
Между встречами нет ни одного просвета мысли. Мысли о себе, для себя. О своей жизни как таковой. Вне списка. Вне деловой беготни. Нет такой мантры «Какой чудесный день, ля-ля! Какой чудесный пень!». Собственно, в нашем дне вообще нет времени даже для секундного просвета, для взгляда на небо, на нежно-салатовую листву, накинувшуюся на серый город внезапно, без объявления войны.
Если мы чувствуем черемуховый дурман, мы долей секунды допустим коротенький мысленный удар «Цветет черемуха». Опять же в стиле ежедневника. Можно внести между встречей в кафе и переговорами в деловом центре пункт «Цветет черемуха». И поставить галочку. Сделано. А чтобы остановиться, пораженным божьим чудом, парфюмерной фабрикой господа бога под открытым небом, когда каждый в этом ривгоше без крыши может взять себе пробник – для этого ну совсем нет времени. Вот просто остановиться посреди ароматных потоков, закрыть глаза и, не двигаясь, вдыхать, вдыхать, вдыхать, пока изнутри кто-то тебе не скажет: харэ уже, легкие щас лопнут от черемухового передозняка.
Вчера меня осенило, что каждый опоздавший и сбивший мне график – это щедрый даритель вот таких вот пауз. Таких благодатных моментов, когда ты завис меж встречами, а стало быть, в межвременье. И здесь ты можешь, как в фильме братьев Коэнов «Зиц-председатель», чувствовать, как стрелки на башне зависли, время остановилось – и ты сам можешь управлять своей судьбой.
Я начала вспоминать, что в последние пару раз, когда по вине дерзких опоздунов я получала час или минут сорок неучтенки, времени, когда я оказывалась хрен знает где без книги, без компьютера или другого гаджета, злилась минут пять, а потом отдавалась потоку пустоты. Я слышала, как звенит тишина, как стихает информационный поток у меня в голове и расходятся тучи над куполом. И на горизонте появляется солнце или белая пустота, в которой я просто плаваю минут десять, а потом начинается нечто, чего я никак не ожидала. Я думаю о себе. О своем месте в жизни. О своих истинных чувствах и эмоциях. Несколько раз я словила инсайт, когда изнутри приходит очень простое и единственно возможное решение, которое до этого все никак не находилось.
И теперь я по другому смотрю на такие вот внеплановые дырки в графике. Да они же – подарки. Щедрые, нужные именно в этот самый момент жизни. И возблагодарила я тогда всех раздолбаев в своей жизни. Они сами не ведают, что творят. Как и положено раздолбаям, делающим все интуитивно верно, даря незапланированное и неучтенное счастье не только себе, но и людям. Только люди не всегда это понимают. Сердятся. Не берут подарок. Вышвыривают его на помойку.
А я все оценила. Беру все паузы между встречами. Возьму всё.
 
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