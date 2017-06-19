Пришла очередь Ройзмана 19.06 17:40 260 Александр Шмелев Читая критически мыслящих сограждан, постоянно вспоминаю классический анекдот о том, как в аду у котлов с представителями всех наций стоит усиленная охрана, и лишь русские предоставлены сами себе - поскольку стоит одному начать вылезать из кипящего масла, как остальные мигом его назад затаскивают.

Ровно по этой модели: как только у нас появляется оппозиционный политик, хотя бы немного выделяющийся из стандартного ряда "на-прошлых-выборах-мы-набрали-1,6%-но-на-этих-планируем-поднажать-и-добиться-1,7%", остальные противники действующего режима сразу же начинают выискивать у него разнообразные недостатки, из-за которых его ни в коем случае нельзя поддерживать.

Предыдущие несколько месяцев все наперебой обсуждали Навального (он не помнит наизусть Википедию! в юные годы писал в интернете глупости!! слетал на несколько дней в Испанию!!! неточно называет "цензурой" увольнение опубликовавших крамольную статью журналистов!!!! не нужно нам таких кандидатов, лучше пусть останется вечный Путин и наши родные 1,6%)

Теперь пришла очередь Ройзмана — на мой взгляд, оппозиционного политика №2 в современной РФ (по перспективам и потенциалу).

Третий день постоянно натыкаюсь в ленте на шутки про "приковать к батарее" вперемешку с серьезными обличающими постами и чувствую, это только первые ласточки.

Нет, я не могу сказать, что все претензии к Ройзману в связи с его антинаркотическими рассуждениями и действиями совсем уж не обоснованы.

Действительно, многие его публичные высказывания о наркозависимости, на мой вкус, по уровню варварства примерно соответствуют высказываниям какого-нибудь Милонова о гомосексуальности. А деятельность "Города без наркотиков" начала 2000-х вызывает очень много вопросов (мягко сказать).

Тем не менее я совершенно не понимаю, какое отношение это имеет к его нынешней попытке выдвинуться в губернаторы Свердловской области.

Такое чувство, что мы живем в условиях развитой демократии, где непростительными прегрешениями являются оральный секс с практиканткой, наем к себе в помощницы собственной жены или разногласия по вопросу налоговых ставок.

В то время как в реальности у нас вокруг жесткая автократия, непрерывно ведущая войны со всеми подряд, где чуть ли не на каждом из представителей действующей власти десятки трупов и многомиллиардные хищения.

И яркие политики, готовые бросить вызов этой автократической системе и способный нанести ей реальный ущерб — на вес золота.

Даже если они 10 лет назад называли грузин "грызунами" или распространяют консервативные предрассудки по поводу легких наркотиков / гомосексуальности / ГМО / феминизма / какой-либо еще частности.

Главное, чтобы этих "пунктиков" не было много.

Но здесь это условие соблюдено.

По всем остальным позициям — кроме антинаркотических — на мой взгляд, позиция у Ройзмана крайне вменяемая. Я во френдах с ним более 10 лет — сперва в ЖЖ, а потом в ФБ. И ни разу, если тема не касалась борьбы с наркотиками, не помню, чтобы был резко несогласен с тем, что он пишет, какими словами, какой тональностью и т.д. А это дорогого стоит.

Поэтому, безусловно, я поддерживаю выдвижение Евгения в губернаторы, болею за его победу и желаю удачи!

А разные мелочи обсудим потом, после выборов.

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