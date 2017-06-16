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Фантазерки
Фантазерки 16.06 18:29 число просмотров 586
evo-lutio
 
Давно хочу написать про женщин, живущих в параллельном мире, где вокруг них толпы поклонников. Таких женщин очень много.

В обычном мире, реальном, где они тоже частично живут, никаких поклонников у них нет, конечно. Есть какой-нибудь бывший, который держит их во френдзоне, а они мониторят его странички и караулят, когда у него с новой девушкой станет все плохо, есть вялотекущий роман с женатым коллегой, который последний раз намекал в прошлом месяце, что не прочь заехать, есть муж подруги, который однажды во время пьянки приобнял и тем уже взорвал мозг, ну и виртуальная переписка какая-то есть с человеком из другого города, который пишет редко и приехать не рвется. Это то, что в реальном мире есть, это или что-то вроде того.

Но зато в параллельном мире у них - бурные страсти.

Где бы они ни появлялись, их преследует мужское внимание и проходу им мужчины не дают. Они аппетитны, волнующи, сексапильны. Их бывший все время злится, потому что возбуждается во время переписки. Он пишет: "Ты мешаешь мне работать!" Но это потому, что у него начинается дрожь в руках и коленках. Коллеги тоже поглядывают недобро, потому что рядом с такой женщиной невозможно сосредоточиться на работе. Особенно тому коллеге тяжело, с которым некоторое подобие романа. Муж подруги преодолевает невероятное искушение. А виртуальный собеседник все время делает усилия над собой, чтобы прекратить общение, которое доставляет ему только острую сердечную боль, ведь вместе им не быть.

То есть в параллельном мире таких одиноких и невостребованных женщин, вокруг них - хороводы. И такие фантазии очень вредны, потому что мешают даже один шаг сделать в верном направлении и хотя бы немного привести свою личную жизнь в порядок.

Как выглядят востребованные женщины?

У такой женщины всегда почти есть муж. Иногда гражданский, но рядом с такой женщиной всегда есть какой-то любящий мужчина, с достойной работой и имиджем. Если женщина одинока и давно живет одна, никогда не верьте, что она очень востребована. Кем? Командировочными, которые хотят остановиться у нее вместо гостиницы? Никогда не верьте, что за женщиной гоняются мужчины с нормальной ОЗ, а она их всех отвергает и выбирает одиночество. Это невозможно. Гоняются за ней только в ее фантазиях, а в реальности и шага не делают. Ее не приглашают в театр, не предлагают никаких интересных поездок, не зовут в экзотический ресторан, иначе бы она обязательно согласилась пойти, вместо того, чтобы коротать вечерок с вязаньем. Это социальный инстинкт - пойти в какое-то интересное место с инициативным и вежливым человеком, не с этим, так с другим, она же востребована. Влюбленный мужчина с высокой ОЗ выглядит очень привлекательно, щедро и горячо, редкая одинокая женщина удержится от продолжения знакомства. Но даже если удержится, то с другим нет, она ведь востребована и ей предлагают все это многие. Если с кем-то у нее возник роман, ее не бросят тут же, отношения будут развиваться и ей предложат совместную жизнь или брак. И опять же, даже если этот конкретный влюбленный мужчина с высокой ОЗ, ей по какой-то причине не понравится, другой понравится. И так наша прекрасная востребованная женщина очень скоро обязательно окажется в браке. Ну а куда она денется? Ну пару месяцев одна проведет, больше ей просто не дадут.

Брак ее будет скорее всего долгим. Она не будет липнуть к мужу и выносить ему мозг, она ведь востребована, она не чувствует любовного голода, самооценка ее не падает к плинтусу, она сохраняет самоуважение и уважает границы мужа, поскольку все и так получает от него. Липнут, лезут, стремятся к слиянию те, кто испытывают дефицит, боятся одиночества, боятся остаться ни с чем, а у нас - другой случай. Зная, как его жена нравится другим мужчинам, с какой завистью смотрят на него, с какой симпатией на нее, ее муж никогда не объестся груш. Скорее он постарается уговорить ее на ребенка и не одного. Он будет хорошо понимать, что ему повезло с женой. Ну а жена тоже не будет бросаться на первого же подмигнувшего ей симпатягу и изменять мужу. Зачем? Она всегда была востребована, для нее симпатия мужчин норма, она выбрала мужа, строит с ним семью, метаться вдруг к другому нет никакого смысла. Кидаются изменять абы с кем, тем более с теми, кто их не очень любит, изголодавшиеся по эмоциями и те, которые боятся прозевать шанс и остаться в дефолте навсегда. А у востребованной женщины нет ни дефолта, ни страха, ни голода.

Да, она тоже может влюбиться в другого, и попадет в сложную ситуацию, потому что тот, в которого она влюбилась, тоже любит ее (иначе бы она не решилась), и он не оставит ее, будет бороться, поняв, что такую женщину упустить нельзя. Но и муж не будет устраивать ей скандал с оскорблениями, поняв, что она тут же уйдет к другому. Муж либо будет удерживать жену, либо, если он человек уважающий себя и сильный, предложит ей самой выбрать, а жена будет страдать и метаться между двумя мужчинами, один из которых ей более дорог, а второй сильней волнует ее.

И все ситуации с востребованными женщинами, которыми я занималась как психолог-консультант (а ко мне обращались те востребованные женщины, у которых возникли проблемы, а не те, у которых все хорошо), сводились вот к этой схеме, в основном. Муж любящий и пока еще любимый и любовник (часто приятель или друг мужа, в 8 из 10 случаев), который очень сильно нравится и очень страдает, и женщина мечется и не знает, что ей выбрать, потому что оба очень хороши (высокая ОЗ) и оба любят, и оба ведут себя красиво (иначе бы и проблемы выбора не было). Таких ситуаций я видела много, востребованные женщины не редкость, они бывают, но они никогда не похожи на фантазерок, живущих в параллельных мирах среди толп отвергнутых ими поклонников. Вот как только открыла рот женщина и заикнулась про хоровод, сразу понятно, что у нее совсем никого нет, ни единого нормального предложения (будь предложение хоть одно, не требовалась бы корона дыру прикрыть). Сама гоняется за кем-то, сбиваясь с ног. Иногда еще об этом жены в дефолте и дисбалансе фантазируют, чтобы немного плюс мужа от себя скрыть и самооценку иллюзиями поднять.

Всем таким фантазеркам всегда хочется сказать: ну оглянитесь, кому же вы нужны? Где хоть один приличный парень? Один, не надо про толпы! Неужели вы и правда верите, что мужчина может любить, но молчать и ничего не делать? Даже самый хладнокровный мужчина не может сохранить пассивность рядом с женщиной, в которую он влюблен и с которой у него есть хоть один шанс. И если вы не обнаруживаете никакой активности в свою сторону (кроме предложения перепихнуться в машине) и не видите рядом с собой никого, о ком ваши подруги говорили бы с завистью (это простой тест на хорошую ОЗ мужчины относительно вас), не фантазируйте, что вы востребованы. В вашей личной жизни - дыра. Вы обычная одинокая женщина, иногда с чередой секс-онли, или женщина, живущая в дефолтном браке, потому что без этого брака опасается остаться одна. Чем раньше вы обнаружите дыру и опознаете ее размеры, тем легче вам будет ее устранить.

Оставьте фантазии и начинайте понемногу общаться и нравиться хоть кому-то. Начинать надо именно с этого: общаться учиться и нравиться. Уже на этом этапе у вас скорее всего появятся отношения, вполне нормальные, лучше, чем раньше. И не нужны будут фантазии о толпах отвергнутых поклонников.

Встречали таких фантазерок? Есть среди ваших знакомых? Расскажите про них. А если с вами подобное случалось (у мужчин тоже бывает), расскажите, зачем вам это было надо и в какие моменты?
 
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