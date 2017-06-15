Соловьёв назвал протестующих в Москве мажорами. А я знаю много совсем других вышедших 12 июня на Тверскую. Из категории понаехавших. Тех, которые живут в столице всего несколько лет. Тех, которые смогли закрепиться в главном городе страны, будучи лишенными права на условно хорошее образование просто по факту рождения. Которые смогли трудоустроиться без протекций. Знаю тех, кто выдержал конкуренцию с мальчиками и девочками, у которых есть везде семейные связи, знакомые и однокурсники. Кто вынужден был отдавать ползарплаты на аренду жилья. И которым мамы и папы со своими грошовыми зарплатами в провинции не имели возможности помочь при всём желании. Они, можно сказать, смогли немного обмануть систему, не обеспечивающую равенство возможностей. Им удалось изменить программный код. И они лучше, чем дети "из хороших семей", видят всю социальную несправедливость в России. Они могут сравнивать, когда приезжают на выходные на малую родину. Они чувствуют потолок социальных лифтов. И да, они идут в большинстве своём на площадь вовсе не за Навальным, в чьи сторонники их автоматически записывают СМИ. Они хотят изменений, которые бы нивелировали блат, кумовство и коррупцию. Потому что они в этом раскладе - лишние. И они подчеркивают, что лидер для них - вопрос второстепенный. Можно сокрушаться над тем, что Навальный подсовывает протестующим эрзац-повестку. Что выводит под дубинки ради борьбы с вершками, а корешки (экономическую систему) оставляет в неприкосновенности. Что в первую очередь стремится не к изменениям, а к накоплению собственного политического капитала. Можно подозревать, что он играет в пользу одной из властных групп. Но правда в том, что больше никто пока не нашёл слов, способных поднять волну против истеблишмента. И те, которые обвиняют Навального в суррогатном протесте, в первую очередь должны винить себя. В том, что молодёжь сегодня смотрит на Алексея Анатольевича, не его заслуга даже, а недоработка всех остальных. А ситуация располагает к формулированию новых идей и лозунгов. Вряд ли случайность, что по сравнению с мартом в численности митинги прибавили именно в провинции - там зреет основное недовольство властью. Время эстетствующего московского протеста уходит. И было бы любопытно посмотреть на паспорта всех задержанных 12 июня на Тверской - наверняка там будет немалый процент родившихся за сотни и тысячи км от столицы. В общем, каких-то совсем разных участников антикоррупционной прогулки мы увидели с Соловьевым. Я вижу в новой протестной волне бунт как раз против таких как Владимир Рудольфович, учившихся в московских элитных спецшколах. И есть подозрение, что скоро заводилами движения станет как раз просыпающаяся Россия нестоличных городов.