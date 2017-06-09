О невозможности возврата 9.06 12:14 653 www.facebook.com # Мосхозторг

В Москве открылось огромное количество магазинов сети «Мосхозторг» МосХозТорг Ничего себе такая сеть, ассортимент внушает оптимизм и вообще…

Но я в нем столкнулась с удивительной политикой возврата товара. Точнее невозврата.

Некоторое время назад мною в одном из магазинов сети был приобретен стакан. Обычный такой милый хрустальный стаканчик. Я подразумевала его для подстаканника. Последние я коллекционирую и, как правило, приобретаю их без стаканов.

Ну вот. Купила я стаканчик в «Мосхозторге», приволокла его домой и обнаружила, что не подходит он к подстаканнику. То есть подходит, но не очень.

«Ну и ладно, сдам», - подумала я, завернула в магазинную бумажку, приложила чек и поволокла его обратно. Стакан-то мне отдельный ни к чему – свои девать некуда. Приношу в магазин.

- Стаканчик сдать хочу, - радостно говорю я продавцу, не ожидая подвоха.

- Не получится, - не менее радостно отвечает мне продавец.

- Отчего же? – удивляюсь я.

И далее следует ответ, который ставит меня в тупик: «А мы ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ обратно не принимаем».

- Минуточку, - пытаюсь возразить я, - это хрустальный стакан, а вовсе не продукт питания!

Ответ продавца поставил меня в тупик: «Стакан имеет отношение к продуктам питания и поэтому возврату не подлежит».

В ответ на вопрос, какое отношение стакан имеет к продуктам питания, на меня посмотрели, как на слабоумную и сообщили, что из него пьют!

«Офигеть», - подумала я внутри себя.

- Минуточку, - попыталась я достучаться до здравого смысла продавца, - ИЗ НЕГО пьют, но не ЕГО. Более того, я не ем стаканы и ими не закусываю, ибо столько даже и выпить не могу. И никогда не могла, кстати. И я не факир в цирке и стекло не ем.

Меня выслушали, покивали, согласились с тем, что на факира я вообще не похожа, на человека, который есть стекло, тоже, но стакан взять отказались. И более того, задали чудесный по своей хамской сущности вопрос: «Вы что, не можете себе позволить не сдавать стакан за 400 рублей?»

Я сообщила, что могу себе позволить многое, но вот стакан оставить не могу, так как он мне не нужен. Вообще. Абсолютно. И дома у меня и без того хренова тьма стаканов всевозможных, а мне нужен тот, который в свежеприобретенный подстаканник влезет. А просто стакан мне не нужен. Зато нужен главный менеджер, который решит мою проблему.

Мне сообщили, что проблема неразрешима, но менеджера позвали. Ответственный сотрудник выслушал мои аргументы, согласился с тем, что отдельно взятый стакан привнесет элемент хаоса на мою кухню, и еще раз повторил, что возвращать продукты питания запрещено.

Я печально завернула никому не нужный, одинокий стакан в магазинную бумажку, взяла чек и удалилась. Стаканчик я, конечно, не обижу и он еще послужит людям.

Но я хочу знать, с каких это пор посуда у нас относится к продуктам питания? По этой логике к этим продуктам можно отнести также газету, на которой чистят воблу, дверь, которой можно колоть орехи, и даже батарею центрального отопления, т.к. я, например, умею об эту самую батарею открывать пивные бутылки. Пардон муа, как говорится!

Чудеса да и только! Я в восхищении! Обсудить в блоге автора