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Человек в костюме
Человек в костюме 4.06 14:55 число просмотров 518
Наталья Севец-Ермолина
 
Когда я вижу мужчину в костюме, не имеет значения, в костюме от Hugo Boss или от секонд-хэнда «Вова», я понимаю – передо мной человек системы. Это значит, он каждый день ходит на службу к другим костюмам, присутствует на десятках костюмированных шоу: костюмы за столами, костюмы за трибунами, костюмы толкают речи, качают головами. Костюм – это строгость, статус, деньги, покорность, строгая иерархия – в любом костюм-центре есть главный костюм, перед которым все немножко мнут пиджаки в талии.
Костюм – это всегда унификация, усредненность, отсутствие себя, присутствие системы. Когда навстречу идет костюм, уже по его выправке видно – сегодня парня имели и еще будут иметь неоднократно. Поэтому он идет важно, но осторожно – в любой момент может прийти главный костюм, чуть-чуть приподнять задние фалды пиджака и занести выговор в личное дело по самое горловое пение. И если средний или младший костюм видит кого-нибудь младше себя, он автоматически, по примеру старшего, задирает чьи-то фалды пиджака и расчехляет свой выговор.
Такова философия костюмного места. Пиджаки зарабатывают деньги, на деньги покупают новые пиджаки. За этот круговорот униформы в природе они должны прятать глубоко в костюм свое истинное я, наружу высовывая только все самое отвратительное, что есть. Никакого человеколюбия – дашь слабину – и главный пиджак выберет вместо тебя кого помладше. А ты уйдешь в футболку и свитер – (упаси боже от такого проклятия).
Мой путь в свои счастливые места ежедневно лежит через вход в главный костюмерный цех Карелии – в Правительство. Два полицейских костюма оберегают костюмопарковку, чтобы никто в свитере или байковом халате, не дай бог, не парконулся на 10 метрах vip-асфальта. И один за одним подъезжают непатриотичные костюмовозы, из них сосредоточенным прыжком десантируют и быстрым шагом атакуют дверь хмурые костюмы нашей родины. Не стой на пути их прыжка – сметут молниеносно, даже не обернутся. У них там парад костюмов, а ты тут топчешься, бессистемная непонятная форма жизни.
Как бы внешне костюм ни выглядел успешно и журнально, мне всегда жаль живое тело, похороненное в костюм. Надев рабочий пиджак, бывший человек сразу отрекается от своего мнения, своей свободы действий и выбора. За регулярность зарплаты он отрекается от регулярности принятия личных решений. Все только в рамках системы – ни одного шага в сторону. У меня есть друг из Правительства. Когда мы с ним встречаемся – и он идет без костюма, как нормальный живой мужик, он меня обнимает и всегда комментирует: «Читаю тебя, читаю, веселюсь, мысленно всю облайкал с ног до головы. Но реальных лайков ставить не могу. Ты же знаешь, они все мониторят».
Что ж это за жизнь такая, когда ты даже не можешь продемонстрировать открыто то, что тебе нравится. Это напоминает историю про то, как в театре осуждали одного гея, судили товарищеским судом за аморальность, на что Фаина Раневская сказала: «Что же это за страна, где человек не может распоряжаться собственной жопой».
Так и в системе: надел костюм – уже не хозяин своей жопе. Любой может вызвать тебя в кабинет и распорядиться твоей жопой по своему усмотрению. Твоя жопа принадлежит системе. И поиметь ее может каждый. Когда ты надевал костюм, ты об этом не догадывался?
При всей моей нелюбви к бардам, человека в свитере я люблю больше, чем человека в костюме. Свитер – это может быть изгиб гитары желтой, а может – хипстер с оленем. Но может и просто утеплившийся современник. Вне системы. Зависимый только от погодных условий. А костюм – это всегда пропуск, планерка, выговор, обед по расписанию, еще одна планерка, крик, унижение, командировка, отчет, нагоняй, публичное унижение, сердечный приступ – последний костюм в гроб. Надо же, смотрится, как живой. Будто заснул.
Ни одна система не стОит твоей бесценной жизни. Никакие деньги не восстановят нервы и не склеят семейные трещины. Выбрось на хрен костюм, подтяни английский и вали волонтером на ферму в любую заграницу – гонять кроликов, собирать клубнику, пасти черепах, делать сэлфи, ставить лайки. Жить. А не носить костюм.
 
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