СМИ не напишут правду про вчерашний концерт Хворостовского по этическим соображениям. И, наверное, правильно сделают. А я напишу, потому что считаю важным это с казать.

Хворостовский вышел хромая, с переломанным плечом. У него изменившийся голос и проблемы с дикцией. Как и большинство людей в зале, я был в шоке. Просто не ожидал. Во время первых арий автоматическая мысль - зачем? Смотреть физически тяжело. Мы помним Хворостовского таким сильным и таким мощным. Как же так?

Но он выходил снова и снова, улыбался и выводил на сцену молодых исполнителей, шутил и поддерживал их, как мог.

В конце концерта стала понятно, чего ему это стоило. "Я должен был вернуться. Потому что я вас люблю, потому что это мой родной город",- сказал Дмитрий и заплакал. Он не смог выйти на Бис. Тот единственный случай в его карьере, когда в этом не было необходимости. Он сделал на концерте больше, чем мог.

Стало стыдно за свои мысли, за свой зрительский эгоизм вначале. И ещё я понял, в чем Хворостовский не нуждается. Он совершенно точно не нуждается в дежурном подбадривании, в обычном нашем лицемерии - давай Дмитрий, долгих тебе творческих лет, радуй нас дальше и так далее. Я наслушался такого вчера, да и сегодня в ленте Фейсбука.Он всё понимает и будет бороться. Он сказал До Свидания и ещё раз повторил До Свидания. И я знаю, что он постарается, не нам учить его мужеству. А мы будем за него молиться.

Надо как-то передать ему нашу любовь. И нашу искренность. И нашу признательность. Это сложно передать словами. Но мысли тоже могут быть материальными.

c. Возвращайтесь!