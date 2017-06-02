"Рыцари" 2.06 17:57 640 evo-lutio Чтобы "девочкам" не было одиноко, напишу сразу же про "рыцарей".



"Рыцари" - это самый непопулярный у женщин тип мужчин, чаще всего одинокий или быстро съезжающий в минус и сидящий там.



Корона "рыцарей" всегда почти рогата, чаще даже похожа на ветвистые рога. То есть "рыцарям" в жены чаще всего достаются самые легкомысленные женщины, самые неверные и это "совпадение" я ниже объясню.



"Рыцарь" живет во многих мужчинах. И чем быстрее мужчина избавиться от "рыцарства", тем лучше сложится его личная жизнь. В чистом виде "рыцарей" меньше, но вот в этом письме можно примерно посмотреть этот типаж (и найти в себе подобные черты, если вы - мужчина). Вообще очень много мужских писем в рубрику от "рыцарей", именно они любят поныть и пожаловаться, как их не оценили и предали.



Самое главное, что надо знать о "рыцарях", от рыцарей они отличаются кардинально. Нет никого так же мало похожего на рыцаря, как "рыцарь", потому он и в кавычках. Рыцарь - это смелый, сильный, благородный мужчина, для которого личная честь важнее всего остального. "Рыцарь" - это тревожный, слабый, привыкший искать опору вне, мужчина, готовый за сиюминутное облегчение унижаться и предавать себя. Слово "честь" "рыцарю" непонятно совсем или он понимает его по-своему. Рыцарство - это зрелая мужественность во всей красе. "Рыцарь" - это инфантильный мужчина, выросший, но не ставший взрослым.



Представьте себе, если от "девочек" шарахаются, никто не хочет тащить на себя немолодую инфантилку, насколько же шарахаются от "рыцарей". Женщинам инфантилы нужны еще меньше, чем инфантилки мужчинам, и это гендерный закон.



Напоминаю, что типаж - это комплект психзащит, тяжелых и уродливых, закрывающих от человека здоровую рефлексию. Этот панцирь нужно с себя снимать, чтобы становиться свободным, сильным и счастливым. Сделать это реально и в некоторых случаях можно сделать быстро. То есть из самого последнего "рыцаря" путем работы над собой может довольно быстро получиться... ну пусть не рыцарь, но нормальный мужчина. А дальше, чем черт не шутит, может и рыцарь настоящий получится.



Почему инфантильные мужчины так часто именно "рыцари", а не кто-то еще?



Вот как "девочки" прикрывают дыру на месте воли царской короной и ядовитым виноградом "я боюсь мужчин", так и "рыцарь" прикрывают дыру на месте воли короной спасателя и белым пальто "мир погряз в пороках".



Рассмотрим корону "рыцаря" и его белое пальто подробней.



Те, кто уже много читал про корону спасателя, знают, что эта корона ВСЕГДА закрывает собственную зависимость. Спасатель эмоционально зависит от партнера, вовлечен, приклеен, подчинен его воле (поскольку своей нет или очень слабая), но чтобы прикрыть от себя эту дыру (а корона всегда закрывает дыру, поддерживает самооценку иллюзиями величия) он придумывает, что СПАСАЕТ. Недолюбленных волчат спасает или запутавшихся дурочек, травмированных бедняжек и прочих сирот. На самом деле спасатель - сам сирота, слабая и трусливая бедняжка, боящаяся даже шаг сделать в сторону и отлепиться от своего избранника, поскольку собственных эмоциональных опор у спасателя нет, все его опоры - в симбиозе с его жертвой, он прилепился и врос как гриб чага на березе, как младенец присосался к материнской груди, но чтобы не видеть своего плачевного состояния (и ничего не менять), спасатель воображает, что он помогает второму, спасает его.



Никто спасателя спасать, конечно, не просит. Сначала у него что-то берут, видя, что он очень заинтересован в отношениях, а потом начинают его отталкивать. Но спасатель, испугавшись разрыва, впивается еще сильней и начинает спасать еще активней. Чаще всего преодолевая сопротивление, практически насильно. Все это я подробно описала в этом вот посте, и не надо думать, что я преувеличила. В жизни бывает и хуже.



Вот - корона спасателя. И у "рыцаря" именно она. Мог бы он осознать свою слабость и ущербность, свою липкость и зависимость, смог бы и отцепиться. Нашел бы способ нащупать свои опоры и оторвать рот от чужой груди, чай не младенец, у каждого взрослого человека есть такие резервы. У каждого! У молодых и здоровых тем более. Но "рыцарь" не хочет видеть свою зависимость и слабость, свою трусость, ему приятнее смотреть в зеркале на корону спасателя и воображать себя щедрым покровителем, немного побитым за правое дело, но стойким. Он стойко выдерживает плевки в лицо и оплеухи, он готов к унижениям и оскорблениям. И вместо того, чтобы шепнуть себе "да я же слабак", он говорит себе "я настоящий рыцарь". Он предает себя, всем близким стыдно за него, а сам он не стыдится, потому что - в короне.



Но ни один "спасатель" не может "спасать" бесконечно, от его насилия все равно сбегут, иногда прилично настучав ему по голове, чтобы наконец-то отвязался и заодно, чтобы перестал о себе много воображать.



Поэтому у любого почти "рыцаря" поверх короны спасателя - капюшон белого пальто.



Белое пальто - вторичная психзащита, защищает корону от плевков, как ядовитый виноград защищает корону "девочек" от насмешек.



Одинокий "рыцарь" объясняет все неудачи в личной жизни тем, что женщины - слишком грязные, не ценят рыцарства, чистоты и романтики.



"Женщины любят дураков и не ценят уважения" , - часто говорят "рыцари", которых не раз обижали женщины. Они думают, что вот эта их липкость, навязчивость - это и есть "уважение", которое женщины должны ценить. Они думают, что их занудство и их скучные торжественно-печальные ритуалы - это интеллектуально и романтично. Они брезгливо смотрят, как женщины бегают за дерзкими мачо и по-старушечьи качают головами "как же мир испорчен".



Нет, "рыцари", мир был бы испорчен, давно и безнадежно, если бы женщины любили зануд, следующих чужим правилам и боящимся шаг сделать самостоятельно, если бы женщины выбирали самых тревожных, самых зависимых и самых инфантильных и конформных мужчин. К счастью влечением женщин управляют бессознательные инстинкты. Женщины всегда выбирали и будут выбирать героев или тех, кто хотя бы немножко на героев похож. Хотя бы чем-то. И это не вы.



Но у вас тоже есть шанс, поскольку милостью природы психике дана пластичность и резерв свободной воли. То есть каждый, хоть и с трудом, и неохотой, преодолевая инертность и страх, может себя менять. Строить себя может каждый, избавляясь от ненужного хлама.



Прежде всего надо избавиться от белого пальто, иначе корону свою не увидишь.



Если ваш белый капюшон надвинут на корону спасателя низко, вы смотрите брезгливо не только на женщин, но и на других мужчин. Женщины дуры, любят подонков, не способны оценить вашей красоты и чистоты. Чтобы снять белый капюшон, подойдите к зеркалу и посмотрите, где там ваша красота? А чистота? Может быть у вас смелый, а не жалобный взгляд? Решительные поступки? Может быть вы сильны и готовы переживать невзгоды без нытья? Может быть вы не вымогаете поддержку, не просите одобрения, не смотрите обиженно на всех, кто вас не нянчит? Может быть вы способны смеяться в лицо страху? Может быть вы готовы молча переживать боль? Может быть вы готовы хотя бы просто отпустить человека, которому вы не нужны, не требуя нести за вас ответственность как за бездомного щенка? В чем ваша красота? Может быть вы хотя бы сильны телом, если не духом?



Обычно "рыцари" тщедушны или рыхлы. И это не случайно. Невозможно иметь сильное, тренированное тело и абсолютно слабый дух. Хочешь не хочешь, а дух тоже хоть немного натренируешь, если не искать постоянно только комфорта и не избегать стресса любой ценой, если закалять себя и укреплять, мучить себя в меру и не потакать каждому своему капризу. Если отказываться от дурных привычек и проактивно развивать полезные.



Как только удалось заметить, что белое пальто мешает увидеть свое убожество, его можно смело снимать и оценивать масштаб своей короны.



Как это делать, я примерно опишу.



Спасатели.



Вы реально думаете, что можете кого-то спасти? Котенка разве что. Или старушку через улицу перевести. Кого еще?



Вы не можете спасти женщину, особенно женщину, которая вас не любит, не хочет, не зависит от вас, не просит ее спасать. Не надо спасать равнодушных к вам женщин, спасайте лучше себя от зависимости. От унижения, от жалости к вам и брезгливости.



Научитесь сами поддерживать себя в периоды острой душевной боли и тоски, не пишите письма женщине как маме. Ваша мама - это вы. Если женщина заметит, что вы жалуетесь ей и ноете как мамочке, у нее может возникнуть острое физическое отвращение к вам. Это почти инстинкт - не совокупляться с ущербными самцами, не подпускать их к телу. Женщине может казаться, что вы противно пахнете, что ваше лицо чем-то неприятно. Запах ваш и черты лица тут совсем ни при чем. Просто она опознала в вас слабака и теперь ищет повод сбежать.



И да, почему у "рыцарей" всегда почти легкомысленные жены? Только такие могут простить (поначалу) их назидательный и высокомерный тон, поскольку знают за собой, да, немного заносит, могут выпить лишнего и переспать не с тем. Такие женщины используют "рыцарей" какое-то время, потому что не прочь брать то, что плохо лежит. Но недолго! И заканчивается все точно так же, плохо, просто рыцари успевают "прикипеть душой", врасти как грибы-паразиты. "Рыцарь" и проститутка, это очень типичная история. "Рыцарь" может годами терпеть и прощать, но не потому что он добр, а потому что слаб и зависим.



А еще часто бывает, что нормальные женщины начинают гулять, назло "рыцарям", ради издевательства над их белым пальто. Нотации "рыцарей" так бесят, что хочется посадить их в лужу. И это женщины иногда делают.



Что касается материального, тут "рыцарей" упрекнуть обычно не в чем. Они не бездельники чаще всего (только совсем уж оторванные от земли лыцари-фантазеры бездельничают). Обычно они стараются работать, хотя и не хватают с неба звезд (для этого спонтанность нужна, а они зануды, спонтанности мало), они нередко прилежны и трудолюбивы. И все свои деньги они конечно готовы отдавать той, от кого так сильно эмоционально зависят. У кого в большом минусе. Минус всегда сливает деньги! Как "девочки" содержат альфонсов, так и "рыцари" тратят все на своих содержанок, которые бегают к тиграм в гаражи. Иногда "рыцари" даже кредиты берут, потому что очень боятся, что их бросят, страшатся пережить стресс, дрожат от одной мысли, что будет больно.



Но без тренировки стрессоустойчивости, вот этого вот согласия переживать душевную и физическую боль от разрыва, от потери, не будет не то что рыцарства настоящего, не будет даже обычной зрелости, ни женской, ни тем более(!) мужской. Планка для мужской стрессоустойчивости еще выше, чем для женской. Мужчина должен быть еще сильней. И с этим как-то придется смириться мужчинам на ближайшие лет сто, дальше видно будет.



Так почему "девочки" шарахаются от "рыцарей", а "рыцари" от "девочек", понимаете? Обсудить в блоге автора