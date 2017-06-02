Тотальности больше нет 2.06 17:35 643 Андрей Архангельский Тотальности больше нет. Ни по одному пункту общественной повестки больше нет «согласия» – даже по поводу того, как отмечать 9 Мая. На фоне якобы растущего единомыслия «тотальность» больше не является нормой. И скрыть это уже невозможно.

Откуда берется эта логика «вопреки», почему Кремль всегда только усиливает то, с чем борется? Просто начинает работать то самое правило зазора, трещины – нестыковка между сегодняшними реальными практиками в России, авторитарными инструментами и формально демократическим устройством общества в соответствии с Основным законом. Этот зазор и есть подлинный источник политического в сегодняшней России.

Официальные демократические институты превращены в формальность, но политика существует, как уже было сказано, в зазорах и трещинах. Деполитизация очередной щели тут же порождает всплеск политической активности в другом месте. Мы можем выдвинуть гипотезу: конечная цель гибридного (Екатерина Шульман) организма – подсознательное, употребим фрейдистский термин – обретение политического. То, что табуируется и изгоняется, подсознательно является самым страстным желанием гибрида, и это такой кружной способ истории по изживанию тоталитарной травмы? Возможно, политизация на самом деле заложена в самой природе нынешней системы – чего она может и не осознавать или всячески этому сопротивляться. Но, по сути, тогда она борется с собственной природой. Поэтому нам и кажется, что главным источником политизации в России является сама власть.



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