Добро пожаловать в мир российского кино. Бессмысленный и беспощадный.

Не буду комментировать новую цену за прокатное удостоверение. Это самоубийственная мера - и я пока еще слабо надеюсь, что речь об очередном минкультовском троллинге. Потому что если это случится, всем кранты.

Напишу о другом.

Вот три русских фильма были в Каннах. Все три сделаны без государственных дотаций. Все три - замечательные.

Андрей Звягинцев в преддверии премьеры "Нелюбви" тщетно пытается выяснить, есть ли хоть один легальный способ показать нецензурированную версию. Казалось бы, фильм - 18+, ну так почему бы взрослому зрителю не услышать с экрана несколько матерных слов (совершенно уместных в контексте картины)? Особенно если учесть, что зритель предупрежден? Но государство не считает зрителей взрослыми людьми, оно решает за них, что им можно смотреть, а что - нет. Нет, в России не пройдет ни одного (!) сеанса нецензурированной оригинальной версии фильма "Нелюбовь". Чтобы посмотреть его таким, каким его задумал автор, россиянам придется ехать, допустим, в Европу.

Сергей Лозница вовсе не собирается делать цензурированную версию "Кроткой". По этой причине и ряду других его фильм вовсе не будет показан в России. И в Украине (уже по другим, но таким же идиотским причинам) - тоже. Если только законодательство вдруг не изменится. Но мы же видим, в какую сторону оно обычно меняется.

Кантемир Балагов покажет свою "Тесноту". Но вот где и кому? Как вы думаете, многие кинотеатры в России мечтают показать малобюджетный авторский дебютный фильм о еврейской семье в Нальчике? А если еще надо будет заплатить за право его показать 5 миллионов рублей? Впрочем, режиссер уже сообщил, что власти Кабардино-Балкарии не желают видеть "Тесноту" на экранах. Мол, слишком уж там мрачный образ республики нарисован. Им такого не нужно. Так что премьеры и проката в родном для Балагова Нальчике не предвидится.

Такие пироги. Фильмы - гордость России. Их судьба в России - наш общий позор.