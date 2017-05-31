  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
22.05 число просмотров 1717 число записей 4
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2424 число записей 8
 
(Х)Реновация
14.05 число просмотров 8963 число записей 45
 
Срок за покемонов
11.05 число просмотров 6560 число записей 25
 
Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3459 число записей 8
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 4641 число записей 16
 
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 3268 число записей 9
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2424 число записей 8
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2300 число записей 5
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 2198 число записей 20
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Если вы изменяете - расставайтесь
Если вы изменяете - расставайтесь 31.05 00:33 число просмотров 463
Asya Dolina
 

Прекрасно помню момент, когда я стала человеком, которому изменяют. Как назло, тот период нашей совместной жизни я ощущала как вполне счастливый. Помню, был конец августа, еще ласково-тепло вечером, Москва не перекопанная и пустая, ребенок - при бабушке в другой стране на море, и мы, приобняв друг друга за талии, тащим домой первый долгожданный сезонный арбуз.

На следующий день внутри меня рухнуло здание. Это было мое личное одиннадцатое сентября. Ощущение невыносимого болевого шока было утроено шизофреничностью положения - получалось, интуиция полностью дисфункциональна, ведь я была нежна, эмпатична, умна, внимательна, динамична - но мое чутье профакапилось. Я - старые сбрендившие механические часы, у которых все стрелки идут в разные стороны с дикой скоростью, и кукушка не затыкается.

Я пришла домой, его не было, а на экране его компьютера горел открытый активный чат, и я прочитала. До рвоты.

Выходит - сказал мне мозг - ты не только плохая жена, но и плохая мать, ведь материнство - по сути чутье, а твое чутье не работает. Не спрашивайте, как одно цепляется за другое, просто у нас, женщин склонных, как я тогда - к созависимости, так. Здание рушится целиком. И дальше ты - мертвый и окровавленный в пыли, на дне такой депрессии, что можно на самом деле - в дурку.

Но я даже это не могла осознать, мне казалось, что все практически ок, и я переносила чудовищную разрушительную депрессию на ногах, строила карьеру и смеялась над чем-то там с друзьями. А внутри был только пепел. Мы не расстались. У меня ехала крыша. Аккаунты абсолютно чужих мне женщин я стала проверять чаще, чем свои. Это было похоже на вбивание гвоздей себе в голову. Он успешно убеждал меня в том, что я сама виновата в наличии этих гвоздей в своей голове. Возможно, сейчас, через пять лет упорной психотерапии я сумела бы дать себе поблажку или даже поддержку, или даже найти слова утешения, но тогда - конечно же, нет. В ответ на ЕГО измену я уничтожила СЕБЯ.

Потом шли годы, мы пытались иногда быть вместе, а я снова и снова сталкивалась с этим инвайтом в ад - "Как ты переживешь его измену, Ася?" Ты покажешь, что знаешь, или нет? Надо уметь не показывать, что знаешь. Иронизировать над тем, что знаешь? Не знать. Никогда не смотреть в его телефон (теперь я умею никогда не смотреть ни в чей телефон - идиотский бессмысленный навык)

Если вы живете в отношениях, где имеет место прямая или косвенная измена, вы обретете кучу абсолютно бессмысленных тупых и злобных навыков. Уметь в секунду переключаться в режим чужих людей. Не разговаривать неделю и при этом не страдать. Быть на одной вечеринке по отдельности. Провоцировать партнера с помощью своих публикаций. Флиртовать с другими при нем. Изощренно унижать. Изменять самой. Делать это садистически точно. Выверенно. Весело и невинно.

Годы спустя оказалось, что та самая первая - кристально чистая и шоковая - реакция на измену и была единственной здоровой. Все остальные "менее болезненные" опыты и попытки "с собой договориться", а также разнообразные способы исправить ситуацию, жертвуя по очереди то печенью, то селезенкой, то куском мозга - все это путь к сумасшествию.

Помню, я жила на Самотечной на высокой горке, я видела с балкона, как улица устремляется вниз. И в очередной раз переживая его измену, я визуализировала свое ощущение, как кровавую розовую пену, которая струится из моего разрезанного горла и капает с балкона - на тротуар, оттуда - вниз по улице струйкой, которая становится все сильнее, и превращается в реку, которая заливает собой всю Москву. Москва для меня - город залитый моей кровью. Город, который знает, как я себя веду в наивысшей точке отчаяния. Город, перед которым мне стыдно.

А что касается измен в отношениях и недавней колонки моей подружки, которую я даже прочесть не смогла, задохнувшись от боли, то у меня тут только две мысли.

1. Если вы изменяете - расставайтесь.

2. Если вы изменяете - расставайтесь. Не держите вы при себе заложника. Именно это - не честно.

3. Если вы изменяете, но боитесь расставаться, что, на мой взгляд, чудовищно, то сделайте так, чтобы ваш партнер никогда, ни при каких обстоятельствах не узнал, что вы правда изменяете. Врите до последнего и не признавайтесь даже под дулом пистолета. А потом скорее расставайтесь.

Потому что есть раны, от которых просто невозможно излечиться. И ты с ними живешь потом, как мудак, хотя все давно в прошлом. Пишу, и пальцы трясутся.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
О зарплатах руководителей театров и музеев
blogMaxim Dbar    30.05 19:08 |  число просмотров 1226
О зарплатах руководителей театров и музеев Немного яснее становятся причины, по которым деятели культуры подписывают идиотские подметные письма против кого не лень
 
Потрясающее хамство со стороны МЧС
blogПетр Шкуматов    30.05 18:43 |  число просмотров 898
Потрясающее хамство со стороны МЧС Все ваши эти сраные "оранжевые уровни" никому нахрен не уперлись. Люди не понимают, что вы им пытаетесь донести!
 
Я вам даю единственный шанс все исправить
blogVeronika Katkova    30.05 18:27 |  число просмотров 820
Я вам даю единственный шанс все исправить Епископ Нектарий требует удалить пост о своем Land Cruiser V8 в "Орловских новостях", считая это "оскорблением верующих"
 
Аэрофлот, доколе?
www.facebook.com    30.05 15:18 |  число просмотров 857
Аэрофлот, доколе? В очередной раз Аэрофлот отменил рейс Москва-Воронеж, который вылетает в 23.50. За последний месяц я трижды ночевала в Шереметьево из-за его отмены
 
Нам не хватает подписей за кандидатов в муниципальные депутаты
blogDmitry Gudkov    30.05 15:10 |  число просмотров 910
Нам не хватает подписей за кандидатов в муниципальные депутаты Мы же хотим, чтобы в каждом районе Москвы после сентября были настоящие, живые, независимые депутаты, с которыми можно было бы говорить, встречаться на улице, звонить и писать со своими проблемами
 
все записи
Выбор редактора
У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу
blogEkaterina Skulskaia    27.05 22:12 |  число просмотров 1709
У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу Это моя дочь Аня. Она играет на улице в рамках проекта Риджвудской гильдии предпринимателей, чтобы сделать город еще прекраснее... и чтобы на законных основаниях скупить половину магазина игрушек
 
Китайская лесопилка
blogAnton Popov    27.05 10:52 |  число просмотров 2647
Китайская лесопилка Не хотел выкладывать такую жуть, но вы потерпите. Это Канск сегодня, после вчерашнего пожара.
 
Лажа на лаже
blogКсения Болецкая    26.05 12:01 |  число просмотров 2391
Лажа на лаже Навальный внезапно открыл Америку и выяснил что "другу Путина" Ковальчуку "принадлежит все российское телевидение".
 
Цитаты дня
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Пиджак не по плечу
Петр Лихоманов  31.05 11:35 |  число просмотров 58
Пиджак не по плечу Почему глава Украины носит мятые костюмы
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Юлия Сапронова  26.05 18:34 |  число просмотров 713
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании 26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Его блог был заблокирован, а миллиардер оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами
все записи
События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2831
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2568
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4368
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2424
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 1717
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012