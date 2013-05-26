Бжезинскому надо поставить памятник где-нибудь в России 28.05 08:48 904 Александр Морозов Бжезинскому надо поставить пямятник где-нибудь в России. Например, в Белгороде или в Воронеже. Нигде его так не любили, так высоко ни ставили, как в России. У нас он был кумиром, крупнейшим политическим мыслителем ХХ века. Его книги читал каждый мелкий чиновник в России. В России все были убеждены, что Бжезинский - это и есть то, "как ОНИ правят миром". Каждая его книга, каждое высказывание в России воспринимались, как "библия Госдепа". Именно из переводов Бжезинского постсоветские народы бывш.СССР узнали, что они расположены между Европой и Китаем. До Бжезинского советский человек имел ясную карту в голове и находился между США, социалистической Болгарией и агрессивным Израилем. К сожалению, Бжезинский - хотя и старался - так и не смог объяснить нам, как нам дальше жить - после того, как мы сумели, благодаря ему, обнаружить себя в пространстве между Евросоюзом и Китаем. Но он не виноват. Он писал очень ясно. Обсудить в блоге автора