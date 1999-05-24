Норильское восстание 26.05 18:13 837 Nickolay V. Kononov



Это очень важный для меня пост, дочитайте его до конца; никогда так не писал, но сегодня надо.



Отсюда, из 2017, когда протест — это выйти из кофейни и попасть ненадолго в гости к молоху (и только если не повезёт, то в колонию), события Норильского восстания в особом лагере для политзаключённых в 1953 кажутся босховской фантасмагорией.



Вот люди с тряпичными масками вместо лиц, с нашитыми на тело



Вот они тайно изготавливают и точат ножи, чтобы защищаться сначала от уголовников, затем от вохры. Многие воевали, выжили в плену, работали в шталагах, это не жертвы 37-го, вытащенные из тёплых постелей.



Вот один из них пишет на французском языке, для конспирации, устав подпольной демократической партии, где наносит контуры будущей, идеальной, небесной России.



Вот после похорон Сталина, прощания с иллюзией амнистии, провокаций вохры и расстрела товарищей они изгоняют конвоиров из зоны. Требуют комиссию из Москвы для пересмотра их дел, голодают. В последний момент останавливаются, чтобы не зарезать раскрытых осведомителей. Среди них венгры, немцы, поляки, прибалты, украинцы — подлинный интернационал.



Вот они учреждают агору в пропахшем несвободой лагерном доме культуры и спорят там, как сопротивляться дальше, верить ли обещаниям прилетевшей бериевской комиссии.



Вот запускают воздушный шар и поджигают его шнур, чтобы над той частью Норильска, где живут вольные, рассыпался ворох привязанных к шару листовок "передайте, что нас убивают".



Вот узнают, что арестован Берия, прикидывают шансы, многие готовятся стоять до последнего, рисуют при свете ночного солнца плакат "Свобода или смерть".



И много других эпизодов. И финал, который стал для одних трагическим, для других вдохновляющим, после которого семена сопротивления разлетелись по стране и дали всходы, когда выжившие повстанцы стали стариками.



О чём это монохромное кино?



О том, откуда брать силы на сопротивление, когда понял, что заброшен судьбой, Богом в неудачную эпоху и при твоей жизни государство-террорист не переродится. О пределах отчаяния. О не-человеческой мощи, которую приобретаешь, потеряв всё.



В общем, история восстания — блестящая, сильная, и я жалею, что опоздал к её героям, которые или умерли, или не могут вспомнить ничего нового помимо того, что уже сказали.



Зато разыскивая материал, я нашёл архив его скрытого идеолога, теневого лидера, чей маршрут прошёл почти по всем точкам экстремума ХХ века, такого русского Будды. Его история шире темы сопротивления, и я начал писать книгу на основе его эпопеи. Норильск будет там главным, но далеко не единственным эпизодом.



А вот InLiberty сделали проект конкретно по восстанию — с картами, архивными фото, документами из уголовных дел, биографиями героев. И сегодня его наконец вывесили. Смотрите, читайте и делитесь, это очень круто — грейки номерами, бредут сквозь мороз под присмотром таких же замёрзших серых шинелей и собак. Многим дали двадцать пять лет, и уже в первые заполярные месяцы они поняли, что не доживут до свободы.Вот они тайно изготавливают и точат ножи, чтобы защищаться сначала от уголовников, затем от вохры. Многие воевали, выжили в плену, работали в шталагах, это не жертвы 37-го, вытащенные из тёплых постелей.Вот один из них пишет на французском языке, для конспирации, устав подпольной демократической партии, где наносит контуры будущей, идеальной, небесной России.Вот после похорон Сталина, прощания с иллюзией амнистии, провокаций вохры и расстрела товарищей они изгоняют конвоиров из зоны. Требуют комиссию из Москвы для пересмотра их дел, голодают. В последний момент останавливаются, чтобы не зарезать раскрытых осведомителей. Среди них венгры, немцы, поляки, прибалты, украинцы — подлинный интернационал.Вот они учреждают агору в пропахшем несвободой лагерном доме культуры и спорят там, как сопротивляться дальше, верить ли обещаниям прилетевшей бериевской комиссии.Вот запускают воздушный шар и поджигают его шнур, чтобы над той частью Норильска, где живут вольные, рассыпался ворох привязанных к шару листовок "передайте, что нас убивают".Вот узнают, что арестован Берия, прикидывают шансы, многие готовятся стоять до последнего, рисуют при свете ночного солнца плакат "Свобода или смерть".И много других эпизодов. И финал, который стал для одних трагическим, для других вдохновляющим, после которого семена сопротивления разлетелись по стране и дали всходы, когда выжившие повстанцы стали стариками.О чём это монохромное кино?О том, откуда брать силы на сопротивление, когда понял, что заброшен судьбой, Богом в неудачную эпоху и при твоей жизни государство-террорист не переродится. О пределах отчаяния. О не-человеческой мощи, которую приобретаешь, потеряв всё.В общем, история восстания — блестящая, сильная, и я жалею, что опоздал к её героям, которые или умерли, или не могут вспомнить ничего нового помимо того, что уже сказали.Зато разыскивая материал, я нашёл архив его скрытого идеолога, теневого лидера, чей маршрут прошёл почти по всем точкам экстремума ХХ века, такого русского Будды. Его история шире темы сопротивления, и я начал писать книгу на основе его эпопеи. Норильск будет там главным, но далеко не единственным эпизодом.А вот InLiberty сделали проект конкретно по восстанию — с картами, архивными фото, документами из уголовных дел, биографиями героев. И сегодня его наконец вывесили. Смотрите, читайте и делитесь, это очень круто — http://www.7.inliberty.ru/ may26.html Это очень важный для меня пост, дочитайте его до конца; никогда так не писал, но сегодня надо.Отсюда, из 2017, когда протест — это выйти из кофейни и попасть ненадолго в гости к молоху (и только если не повезёт, то в колонию), события Норильского восстания в особом лагере для политзаключённых в 1953 кажутся босховской фантасмагорией.Вот люди с тряпичными масками вместо лиц, с нашитыми на тело Обсудить в блоге автора