В 2007 году мы придумали UBER. Мы тогда еще не знали, что придумали его, но идея была абсолютно прорывной. На свои деньги мы сделали прототип (Игорь Шуляков (Igor Shulyakov) помнишь?) и пошли искать инвесторов. Т.е., людей, которые могут хотя бы глазком заглянуть дальше своего носа. И даже после прошествия 10 лет у меня до сих пор остается ощущение, что я прикоснулся к чему то мерзкому, отвратительному и дурно пахнущему.

Российские "инвесторы" это не инвесторы. Это ублюдки, которые ищут кого сожрать. Причем они не думают о будущем даже ни на день вперед. Даже если опустить моральный аспект, отстраниться от отсутствия разума просто нельзя. Российские инвесторы готовы сожрать новорожденного поросенка тут же, несмотря на то, что он весит килограмм и они только покушали, вместо того, чтобы дать ему нагулять вес и сожрать потом, когда он наберет 100 кг. Те бесконечные переговоры, доказывания дебилам от природы, что за этими технологиями будущее, у меня сохранились в памяти яснее ясного.

Предложения нам были разные. Но никого, собственно, не интересовал продукт. Всех интересовали бабки. В первый раз я реально проблевался после встречи с одним жирным (не фигура речи) товарищем, который был близок к попаданию в список Форбс. Он нам прямо заявил: "я забираю всё, а у вас будет полный холодильник. А зачем вам еще что-то? Холодильник я вам обеспечу, а мне нужен миллиард.". Зачем ему был нужен миллиард он не ответил, но было видно, что тщеславие развилось в этом субъекте до фантастических размеров.

Потом были попытки встроиться в программы "поддержки молодых предпринимателей", которые наше государство активно пиарит на каждом шагу. Кульминацией этих попыток была цифра "95%", написанная на салфетке. Это сумма отката от гранта, который нам могли предоставить по гос.программе поддержки. ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ, СУКА!!!

В итоге наш проект сдох, спустя три года UBER вышел на рынок, а в 2015-м году стал стоить больше Газпрома. После этого я понял, что в России масштабные стартапы, проекты и прочий кипеш затевать совершенно абсурдно, потому что в массе своей тут у гос.тумбочки сидят клинические дебилы, которые кроме как бочкой нефти и газом торговать не умеют и не хотят и других не пускают. "Кощей над златом чахнет" - вот это про этих.

Вишенкой на тортике можно назвать удивление одного моего товарища, который сейчас в Германии работает, так у его фирмы Газпром закупает технологию за многие миллионы евро, а технологию эту разработал он. Когда он уезжал из России, он очень не хотел этого делать, но ему банально было негде жить. И помочь этому умному, но нищему человеку никто не хотел. Всем на него было насрать. Сдох бы в подворотне, ну и ладненько, минус один. В результате за близорукость сейчас по щщам мужским половым органом получил Газпром с его эффективными менеджерами, который вынужден за миллионы закупать то, что мог создать здесь за копейки, просто вовремя поработав со студентами. Впрочем, они там в Газпромах денег не считают, поэтому вряд ли даже поймут, о чем это я пишу.

Поэтому не удивляйтесь, что все умные люди либо сразу уезжают из страны, либо немного позже, как только понимают всю глубину наших глубин. Ведь технологии развивает не бетонный куб в Сколково, технологии порождает общество, среда, кооперация, взаимовыручка, доверие. Без этого можно создать только говенную имитацию, потемкинского робота Вердера в единственном экземпляре за триллиард, внутри которого будет сидеть маленький китаец и нажимать на кнопки. Что-то реальное можно создать только в результате изменения общественных отношений и принципов распределения общественных благ, а не строительством стеклобетонного говна за многие миллиарды с модной вывеской над крыльцом, правда даже вывеску сами разработать не смогли, голландцы подсобили. Тьфу, противно.