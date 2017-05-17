Как уезжали люди из Узбекистана 17.05 23:32 455 stalic В связи с запретами российских социальных сетей и сервисов на Украине вспомнилось, что послужило причиной исхода очень многих "русскоязычных" жителей из Узбекистана.

Есть люди, которые видят единственную причину - национализм и притеснения. Это не так.



В самом начале независимости был принят закон "О государственном языке" , которого многие испугались. Испуг выглядел алогичным - почему в стране, где большинство населения считает родным языком узбекский, государственным должен быть русский? Тем не менее, на деле, на практике, все осталось по-прежнему. Даже и теперь, спустя более чем четверть века, если вы не знаете никакого другого языка, кроме русского, то спокойно сможете жить, работать и общаться.

И все же, многие засобирались именно после принятия этого закона.



Когда по решению Центробанка России финансовая система Узбекистана была отсечена, а потом в Росссии еще и деньги поменялись (купюры 1993-го года, мягкая, постепенная замена), и, как следствие, в Узбекистане появилась собственная валюта , то это стало еще одной причиной переезда многих людей - кто в Россию, кто куда.



Замена паспортов на национальные , узбекские, пожалуй что третий по значимости фактор, послуживший причиной к переезду.



Но все три вышеперечисленные причины были сущей мелочью по сравнению с прекращением трансляции в Узбекистане российских телевизионных каналов . Как ни странно, произошло это вовсе не по инициативе Узбекистана - просто российские телеканалы прекратили финансирование работы ретрансляторов. Доступное широким массам спутниковое и полу-пиратское кабельное телевидение появилось намного позднее, поэтому прекращение информационной связи с Россией многим показалось трагической несправедливостью.



Экономические причины переезда (чувствительные уже не только для русскоязычных), переезд из-за потери социума и по причине переезда близких родственников - все это было, имело место, но гораздо позднее по времени. Однако, главной причиной все же оставалось чувство оторванности, люди понимали, что историческая родина их бросила и потому, преодолевая неслыханные трудности переезда, связанные и с отправкой пожитков, и получением российского гражданства (по шесть лет русские люди получали гражданство, проживая все это время на гастарбайтерских правах), несмотря на финансовые затруднения и фактическую потерю жилья, люди перебирались поближе к неприветливой родине-матери.



Разумеется, Узбекистан потерял многое в связи с отъездом квалифицированных специалистов и последствия преодолевались достаточно долгое время, правительству приходилось затрачивать усилия для появления национальных кадров должного уровня подготовки.



Думаю, что сегодня интернет важен не менее телевидения. Конечно, все украинцы, кто пожелает, научатся преодолевать запреты - это же интернет. Но украинские власти создали мощнейшую предпосылку для того, чтобы избавиться от тех граждан, которые говорят и думают преимущественно по-русски. Увидите - Россию ждет новая волна иммиграции с Украины, не говоря уже о Европе, куда теперь захотят переехать еще и по этой причине. И последствия такого шага будут драматическими не только для граждан, но и для страны в целом.

Не понимаю, как можно не осознавать, какие козыри этим шагом даны сепаратистски настроенным гражданам и политическим образованиям? Ведь Украина весьма неоднородная страна не только по языку, но и по исторически сложившимся человеческим связям с Россией.



PS В прошлый раз я писал об Украине здесь http://stalic.livejournal.com/523283.ht ml и тем обидел многих украинских читателей. Наверное, теперь они понимают, что зря на меня обиделись - я написал правду, посмотрите, что случилось за прошедшее с тех пор время.

Пользуясь случаем, еще раз желаю всем украинцам (за исключением нациков) мудрости, счастья и мира. Обсудить в блоге автора