  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3143 число записей 5
 
#Надоел
30.04 число просмотров 2296 число записей 6
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 433 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3229 число записей 16
 
Ройзман-кандидат
18.04 число просмотров 2515 число записей 12
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
(Х)Реновация
14.05 число просмотров 7426 число записей 45
 
Президент Макрон
8.05 число просмотров 3751 число записей 18
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3229 число записей 16
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 3143 число записей 5
 
Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 2873 число записей 8
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Принципы Суркова продолжают жить
Принципы Суркова продолжают жить 16.05 14:18 число просмотров 217
Методичка
 
Многое из того, что сейчас творится в нашей политике – неработающие партии и бессмысленные выборы, отсутствие парламента как института, подконтрольность ключевых СМИ – не более чем сильнейшая инерция, у создателей которой есть имена и фамилии.

Не стоит забывать, что у истоков всего этого великолепия технологически и концептуально стоял Владислав Сурков, возможно не предполагая, что инерция будет только усиливаться с ходом времени после его отставки в 2011.

Нападения на оппозиционеров, ровно по такому же сценарию как сейчас, с такими же титушками под силовой крышей в качестве исполнителей, продолжались все нулевые годы. Только о них мало, кто тогда знал, по сравнению с охватом аудитории у новостей про зеленку.

В 2005 году Каспарова облили кетчупом во время встречи в Беслане.

В 2009 году Немцову плеснули в лицо колой, смешанной с нашатырем, после заявления об участии в выборах мэра Сочи.

Годом ранее Эдуарда Лимонова в Питере закидали навозом.

Именно у Лимонова Сурков позаимствовал тактику говно-терроризма, но одно дело, когда это радикальные активисты-одиночки, а другое, когда метание продуктов и антисептиков становится языком, на котором власть общается с оппозицией.

Эти методы были относительно безопасны для власти, когда внутренняя политика была изъята из массовых обсуждений и большинство жителей крупных городов усиленно занимались зарабатыванием денег, хлынувших в страну. Им было не до Каспарова с Немцовым – кредит на Форд Фокус казался в сто раз важнее.

Но сейчас те же самые методы и принципы – засушить, закатать, забетонировать так, чтобы не один сорняк не пролез, а непонятливых запугать – продолжают жить в абсолютно иной среде и вызывают общественную реакцию, которую их создатель мог и не предполагать.

Сколько бы ни было интервью журналу "Пионер", стихов, песен и книг, воспоминаний деятелей культуры о возвышенности дискурса при личном общении – уличная дичь и произвол были внедрены конкретным человеком, который до сих пор несет за это ответственность.

А те, кто его сменили и принципиально ничего не поменяли, отвечают за сохранение статуса-кво по-сурковски.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги
blogАлексей Ковалев    15.05 17:07 |  число просмотров 1458
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги Анастасия Ракова и дальше будет ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно
 
О чем нам говорит видео Алисы Вокс?
blogleonid_volkov    15.05 17:02 |  число просмотров 1903
О чем нам говорит видео Алисы Вокс? О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках. Мало ему было «Навального-Гитлера»
 
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге
blogЮлия Галямина    14.05 18:12 |  число просмотров 1515
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге В итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнок
 
Митинг они решили провести без политиков
blogDmitry Gudkov    12.05 16:08 |  число просмотров 1737
Митинг они решили провести без политиков Раз уж это все равно вышло наружу, вынужден подтвердить: да, организаторы митинга против "реновации" изначально пригласили меня выступить на нем, однако сегодня я узнал об отмене этого решения
 
Волейболист Алексей Спиридонов и его манеры
blogОльга Борисова    12.05 15:07 |  число просмотров 2793
Волейболист Алексей Спиридонов и его манеры Играет за сборную России и, соответственно, представляет нашу страну на мировой арене. А ещё Алексей женат. Но с манерами у него не очень
 
все записи
Выбор редактора
Бабоньки, тут такое дело
blogkpotupchik    6.05 21:41 |  число просмотров 2764
Бабоньки, тут такое дело "Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
 
Как москвичей отговаривают выходить на митинг
blogdolboeb    4.05 16:25 |  число просмотров 3139
Как москвичей отговаривают выходить на митинг Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
 
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
blogМышь в овощном    4.05 12:49 |  число просмотров 2945
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис! С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
 
Цитаты дня
" - Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное. - Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку" "
16.05 |
blog All-in-One Person
" "Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты. "
11.05 |
blog Ilya Zhegulev
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
"Причина моего переезда — не Путин и не система, а само общество". Россияне о своей эмиграции в Украину
Вероника Прохорова  11.05 22:59 |  число просмотров 818
"Причина моего переезда — не Путин и не система, а само общество". Россияне о своей эмиграции в Украину Все то время, пока идут споры о необходимости введения визового режима между Россией и Украиной, поезда и автобусы ходят по расписанию, и россияне мигрируют на Украину, несмотря на обостренную геополитическую и общественную обстановку между двумя странами
"Хорошо, правда, хорошо!"
Андрей Колесников  4.05 16:23 |  число просмотров 1728
"Хорошо, правда, хорошо!" Весь вчерашний день из интернета поступали тревожные сигналы насчет здоровья помощника президента, а главное - колумниста журнала "Русский пионер" Владислава Суркова. Дело было в одной фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней Владислав Сурков выглядит то ли худым, то ли изможденным. Главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников, встревоженный состоянием здоровья своего колумниста, обратился к нему за разъяснениями
все записи
События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 11672
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2276
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4103
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2992
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 2690
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012