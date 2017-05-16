Принципы Суркова продолжают жить 16.05 14:18 217 Методичка Многое из того, что сейчас творится в нашей политике – неработающие партии и бессмысленные выборы, отсутствие парламента как института, подконтрольность ключевых СМИ – не более чем сильнейшая инерция, у создателей которой есть имена и фамилии.



Не стоит забывать, что у истоков всего этого великолепия технологически и концептуально стоял Владислав Сурков, возможно не предполагая, что инерция будет только усиливаться с ходом времени после его отставки в 2011.



Нападения на оппозиционеров, ровно по такому же сценарию как сейчас, с такими же титушками под силовой крышей в качестве исполнителей, продолжались все нулевые годы. Только о них мало, кто тогда знал, по сравнению с охватом аудитории у новостей про зеленку.



В 2005 году Каспарова облили кетчупом во время встречи в Беслане.



В 2009 году Немцову плеснули в лицо колой, смешанной с нашатырем, после заявления об участии в выборах мэра Сочи.



Годом ранее Эдуарда Лимонова в Питере закидали навозом.



Именно у Лимонова Сурков позаимствовал тактику говно-терроризма, но одно дело, когда это радикальные активисты-одиночки, а другое, когда метание продуктов и антисептиков становится языком, на котором власть общается с оппозицией.



Эти методы были относительно безопасны для власти, когда внутренняя политика была изъята из массовых обсуждений и большинство жителей крупных городов усиленно занимались зарабатыванием денег, хлынувших в страну. Им было не до Каспарова с Немцовым – кредит на Форд Фокус казался в сто раз важнее.



Но сейчас те же самые методы и принципы – засушить, закатать, забетонировать так, чтобы не один сорняк не пролез, а непонятливых запугать – продолжают жить в абсолютно иной среде и вызывают общественную реакцию, которую их создатель мог и не предполагать.



Сколько бы ни было интервью журналу "Пионер", стихов, песен и книг, воспоминаний деятелей культуры о возвышенности дискурса при личном общении – уличная дичь и произвол были внедрены конкретным человеком, который до сих пор несет за это ответственность.



А те, кто его сменили и принципиально ничего не поменяли, отвечают за сохранение статуса-кво по-сурковски. Обсудить в блоге автора