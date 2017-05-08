Что ни говорите, а Навальный вносит веселое оживление в нашу политическую жизнь. Расцвели в саду цветочки. После неудачной кампании "Навальный - это гитлер", Министерство Дезинформации, Манипуляций и Соцопросов довольно оперативно смекнуло, что "гитлер", равно как Калигула, Ктулху и Баба Яга, не напугает даже котёнка. И впервые оно пришло к разумному выводу, что напугать сторонников Навального можно только одним сравнением: Навальный - это путин. Правда, это палка о двух концах, но это уже слишком сложная конструкция для понимания Министерства. Новая кампания началась. 8 мая выходит текст Максима Кононенко на Ленте - "Ангел-хранитель" , в котором подробно перечислены все проделки Навального, за которые его должны были посадить, но не посадили, начиная со стрельбы из травмата в 2007 году. Дальше Кировлес, Ив Роше, выдача паспорта и визы после письма Навального в АП 1 мая. Вывод статьи - Администрация Президента охраняла Навального все эти годы, а то и "кто-то повыше, чем руководство Администрации". В "Комсомольской правде" Дмитрий Стешин публикует статью " Навальный улетел в Барселону... Насовсем? ", где удивительным образом использована та же фактура - стрельба из травмата в 2007-м, Кировлес, Ив Роше и поездка в Барселону после письма в АП 1 мая. Вывод - Администрация Президента защищает Навального все эти годы, с предупреждением, что, мол, если он из Испании не вернется, то будет ему ата-та-та: "Люди, которые за ним стоят, не станут так уж бездарно сливать накопленный политический капитал в международных междусобойчиках беглых эмигрантов, не интересных самим себе". Можно было бы предположить, что Кононенко наблюдал Навального десять лет, помнил про то, кто в кого стрелял на дебатах, и написал свой текст по зову сердца, а Стешин у него списал фактуру и даже скопировал структуру статьи и даже "мысль", но только текст Стешина вышел ровно в тот же день - 8 мая. Обе статьи репостят мелкие интерет-издания под другими заголовками. И вот 11 мая в ЖЖ Павел Пряников публикует развернутый пост " Навальниада ", в котором подробно, с большим количеством пруфлинков на источники, рассказывает всё ту же историю про стрельбу в 2007-м, Кировлес, Ив Роше, а также Русские Марши и выборы Собянина. Вывод поста: Навального хранит ФСБ. Правда, в конце этого текста Пряников добавляет пару слов "от себя", чем перечеркивает всё сказанное выше. Он пишет, что впервые вчера посмотрел прямой эфир Навального и он ему не понравился, потому что это же чистый Ельцин. То есть, человек, который написал вот только что много букв, перерыл кучу источников, собрал множество ссылок и цитат, построил логическую конструкцию на их основе, в конце вдруг сообщает, что вообще-то до вчерашнего дня не имел представления что это за Навальный такой и что он делает. Браво. Как видите, галактеко, всё очень весело и креативно. За дело взялись методологи, это видно и по обращению к "факту", а не к эмоции, и по более гибкому подходу к собственному имиджу - мы, АП, зашквар пострашнее гитлер-гитлера. Но если Навальный - Путин, то что как поступить теперь путинскому большинству? Означает ли, что преемник назван? Не надо так запутывать электорат. Если они оба путин, то мы вообще не пойдем на ваши выборы. Слишком много путиных, не знаешь, какой лучше.