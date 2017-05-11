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Невербалика
Невербалика 11.05 23:31 число просмотров 772
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То, что мы называем обаянием, на 80% состоит из невербалики.

Невербалика - это передача информации не по речевым каналам, а через: жестикуляцию, мимику, интонации и голосовые акценты (просодия), взгляд (окулесика), дистанцию (проксемика), прикосновения (такесика) и так далее.

Пока большинство людей морщат лоб и судорожно напрягают мышцы лица, раздумывая, чего бы такого умного и нешаблонного отвесить, обаятельный человек, владеющий невербальными средствами общения, околдует и влюбит в себя собеседника за пять минут. Или раньше.

Если собеседник внимательный к себе человек, он поймет, что обаяшка нравится ему вопреки всему остальному, а если не слишком, рационализирует свое впечатление и сделает вывод, что тот умен, красив и добр, хотя это может быть совсем не так. Большинство людей не умеют отличать красоту от обаяния, ум от обаяния, доброту от обаяния. Их привлекает одно, а они относят это к другому.

Невербальное воздействие обходит фильтры сознания и не встречает никаких препятствий, вот почему обаять человека легче, чем переубедить словами. Пытаясь убедить человека в том, что вы надежны, умны, расположены к нему, нужны ему, с помощью слов, вы встречаете огромное количество преград в виде скепсиса и критического анализа. Ваша речь часто кажется лживой, банальной, полной воды или нудной, а будь вы упорны, возникает ощущение вашей навязчивости и даже агрессивности. Пограничные баги легко возникают в процессе вербального общения, а в процессе невербального - нет.

Конечно и невербально можно задолбать человека, если настойчиво таращиться на него, глупо и невпопад хихикать, все время повышать голос или пытаться приблизиться к нему больше, чем ему комфортно. Но умеренная вербалика никогда не распознается как агрессия, даже если человеку становится не по себе, он не может сориентироваться быстро, как мог бы, если бы вы сказали ему грубую или насмешливую фразу. На последнее не среагирует только человек с очень плохими границами, не чувствующий, где он и его задевает, а где не он и его не касается (так, например, люди с плохими границами не понимают, обижаться ли на шутку в свою сторону или посмеяться вместе со всеми как над анекдотом). Невербальный прессинг границ не может опознать почти никто, как и невербальные крючки.

Невербальное пространство такое зыбкое, наполненное миражами, тенями и собственными проекциями, словно астральный план, как о нем писали мистики 19 века. Представлений о нем мало, изучение его только начинается, поэтому те, кто обладают навыками работы в этом плане, получают абсолютное преимущество. Эти люди, что называется, очаровательны, то есть обладают чарами.

И обратите внимание, невербалика - совершенно бесплатна, в отличие от корма. Она не стоит денег как подарки и не налагает обязательств как слова.

При разборе последнего письма многие предлагали соблазнять девушек громадными шарами и кормом: наговорить о любви, задарить подарками, пригласить в самый дорогой ресторан или даже в дорогую поездку. Многие представляют щедрым не низкорослого пожилого толстячка, а молодого красавца. Но к красавцу они бы полетели и на прогулку в Битцевский парк, а урода не стали бы покрывать поцелуями и после щедрых подарков. Уважающие себя девушки и вовсе отказались бы от подарков, если мужчина им не нравится, а от его дифирамбов их бы покоробило. Неприятно, когда некто отталкивающий, подробно описывает свою к вам любовь. Неужели он верит, что вам это важно?

Романтическая сфера общения вся целиком почти состоит из невербалики. Слова и материальные вложения декларируют границы, но строятся эти границы невербально. Нельзя опережать словами эмоции! Слова должны попадать на подогретую почву. И особенно нельзя пытаться купить эмоции. Любой корм в начале отношений - только для антуража, для совместного использования. Посидеть в красивой и приятной обстановке стоит денег, все почти виды совместного досуга стоят денег. Если мужчина принципиально старается сэкономить и погулять в холодном парке вместо кафе, женщину это может коробить и отталкивать. Но это не значит, что ее пленит его чрезмерная щедрость. Скорее обяжет и нагрузит, если он ей не нравится. Только если она уже влюблена, щедрость ее обрадует и вселит уверенность. Но вселять уверенность на первом этапе знакомства далеко не всегда хорошо.

Когда-то начавшееся пикаперское движение сделало своим принципом умение располагать женщин вообще без корма. Не потратить ничего и соблазнить девушку! Этот принцип возник в противовес традиционному женскому кокетству: раскрутить мужчину на влюбленность и вложения, не согласившись на секс с ним. Вполне нормально, когда встречаются на ринге опытный пикапер и опытная кокетка. Он пытается влюбить ее, ничего не вложив материально, она старается заставить его вкладываться, не спеша давать ему то, чего он хочет. Зрители готовы бросить попкорн и наблюдать эту схватку с замиранием сердца. Жаль реальных мастеров ни того, ни другого жанра почти нет, а сталкиваются они еще реже. Пикаперы собирают доступных в секс-онли, кокетки держат простодушных в сервис-зоне, вместо того, чтобы любить друг друга.

Почти такая же глупость - заваливать не кормом, а шарами. Горе-пикаперы и горе-кокетки так как раз и поступают. Ничего не дать, но наговорить вагон пышных слов, надавать обещаний. Мало того, что шары действуют только на людей с ОЗ ниже вашей, а у равных вам быстро наступает передоз, все ваши шары начинают казаться липкими и тухлыми, даже если каждый из них сам по себе - ничего. Так еще и вы чувствуете себя плохо, насыпав гору шаров. Избыток брошенных вами шаров, особенно лживых и льстивых, лишает вас спонтанности, вы чувствуете опустошение и унижение. Поэтому никогда не думайте, что болтать - не мешки ворочать. Иногда - даже хуже. Красивые шары - всегда умеренны и обязательно уместны. Лучше быть слишком сдержанным по части слов, чем болтать лишнее.

Совсем другое дело невербалика. Здесь можно не бояться быть щедрым и весь ваш огонь окажется в сердце человека, в отличие от слов, которые он отфильтрует и забракует или потребует подтвердить делом. Каким бы нежным взглядом вы ни смотрели, это всего лишь взгляд. Какими бы теплыми ни были ваши интонации, это всего лишь интонации, а не сами слова. Если вы наклоняетесь близко, это тоже может ничего не значить, если ваша речь о чем-то другом, а может значить очень многое, если человека ваша близость волнует, но он сам выбирает, как относиться к этому. Как и к вашему нежному взгляду и вашим теплым интонациям. Вся почти невербалика не стоит вам ничего, но купить за нее вы можете очень много. Невербалика никогда не однозначна, поэтому и не стоит ничего, но она очень мощно действует и обходит все почти фильтры сознания, поэтому купить за нее вы можете очень много.

В следующих постах по новому тегу Невербалика я буду подробно рассказывать о разных способах невербального обаяния. Но сейчас обратите внимание, насколько много это значит.

Ваша поза и ваша жестикуляция (существенная часть имиджа) создают ваш чувственный портрет. От этого зависит в какую зону поместят вашу фигуру, во френдзону или ближе к любви, и поместят ли вообще. Вот это вот "он секси, а он антисекс" - чаще всего именно об этом: как вы держитесь, как вы чувствуете себя, какая у вас пластика. Понимаете, почему рыбак может быть толстым, а нерыбак должен начинать с спортзала? Первый уже прокачан и пластичен, он уже расслаблен и влюблен в свое тело, будь оно даже толстым (скажем прямо, у людей с прокаченным имиджем редко большой лишний вес, но бывает), а если вы зажаты, скукожены, напряжены и ненавидите себя физического, вам необходимо начать знакомство с собой и работу над собой с физкультуры, чтобы полюбить себя. Вы не сможете вызывать физическую любовь к себе, пока не полюбите себя на физическом уровне, деятельно, а не умозрительно. Ваша пластика, динамика и жестикуляция - это итог той чувственности и артистизма, которые вам удалось прокачать, работая над своим имиджем. Квинтэссенция. И вы предлагаете это вниманию той или того, с кем общаетесь. Если вы умеете комфортно себя чувствовать и уверенно располагаться в пространстве, если вы пластичны и органичны, умеете управлять вниманием к себе помощью жестов, вы покажетесь очень привлекательным. На вас захочется любоваться снова, с вами рядом будет возникать особенное эмоциональное состояние. И возбуждение, если вы этого захотите.

Еще важнее ваш взгляд. Вся целиком мимика важна, но взгляд - это фокусировка вашей энергии, направленной на собеседника. Большинство эгоцентриков направляют взгляд в себя, причем на свою боль или свои комплексы, и эта помойка отражается в их взгляде. Он напряжен, растерян, в нем - сомнения в себе. Это производит отталкивающее впечатление. Взгляд обаятельного человека направлен на собеседника, а не на себя. В нем есть интерес, но нет страха, есть симпатия, но нет мольбы. Многие думают, что смотреть с интересом - это уставиться на человека собачьим испуганным взглядом или вытаращить пустые глаза. Нет, ваш взгляд должен отражать вашу уверенность в себе и теплоту по отношению к человеку. Или холодок, если вы видите повод для этого. Или иронию. Или желание. Ваш взгляд должен отражать вашу силу и отказ подчиняться, но согласие играть по правилам и относиться к человеку с уважением, признавая в нем равного соперника. Вызов + интерес.

Вместо того, чтобы "придумывать крючки" или "накидывать шары" на свиданиях, как мои горе-рыбаки в письмах, учитесь лучше ходить и сидеть, а главное смотреть - выразительно и красиво. Тогда не будет приходить в голову, что ходить на свидания скучно. Скучно, если думать, подходит или не подходит вам этот зелен виноград, и решив, что подходит, щурить глаза и пытаться залезть к нему в голову, чтобы понять, какой бы крючок туда закинуть. Нескучно, если заниматься своим собственным шармом, тренируясь в направлении на собеседника красивого внимания, иногда чуть колючего и прохладного может быть, а иногда нежного и теплого. Все это в процессе живой беседы, конечно, а не молча. Молчать на свидании себе может позволить лишь тот, кто освоил невербалику в совершенстве.
 
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