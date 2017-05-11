Пока все нормальные люди на майские праздники ездили в отпуск или просто отдыхали где-нибудь на даче, я примерял на себя одежды то ли Данте, то ли Вергилия. Потому что, если вы хотите посмотреть, как бы выглядел ад для Тургенева или, наоборот, рай для Платонова, то вам нужно зайти в систему госзакупок.

Там царит совершенно фантастический новояз. Это даже не канцеляризмы - это что-то совсем иное. Мне кажется, что филологам обязательно нужно обратиться к этому пласту языка, его происхождению и развитию. Судите сами - ниже приведены только те шедевры искореженного сознания, которые попались сегодня (а я там полторы неделю безотрывно сижу, а если с перерывами, то два с половиной года, так что насмотрелся чудищ всяких):