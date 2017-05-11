Между Путиным и Петром Первым много общего.

Петр Первый приехал из Москвы в Питер (более того - Питер построил). Путин приехал из Питера в Москву (более того - Москву начал сносить).

Петр Первый прорубил окно в Европу. Путин его заколотил.