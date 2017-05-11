|Между Путиным и Петром Первым много общего
|11.05 23:03
|908
|Oleg Kozyrev
|
Между Путиным и Петром Первым много общего.
Петр Первый приехал из Москвы в Питер (более того - Питер построил). Путин приехал из Питера в Москву (более того - Москву начал сносить).
Петр Первый прорубил окно в Европу. Путин его заколотил.
Петр Первый присоединил Украину, стал ее другом. Путин отсоединил Украину, стал ее врагом.
Петр Первый открывал университеты и школы, ремесла. Путин закрывает ВУЗы, школы и душит малый бизнес.
про рост не буду говорить, это не важно
Петр Первый был заграницей, чтобы учиться лучшему. Путин был заграницей, чтобы учить худшему заграницу.
Петр Первый боролся с казнокрадством, не жалея даже своих друзей. Путин плодит казнокрадство, не жалея даже бедняков.
При Петре Первом даже простые люди могли стать первыми. При Путине первыми становятся только дети его друзей.
Петр Первый построил великую империю. Путин развалил даже СНГ.
Петр Первый сделал Россию частью мировой цивилизации. Путин делает Россию частью мирового мракобесия.
Удивительно, насколько много общего между Путиным и Петром Первым.
|Обсудить в блоге автора