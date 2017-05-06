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Чечня без геев
2.05 число просмотров 1900 число записей 12
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 312 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3004 число записей 16
 
Ройзман-кандидат
18.04 число просмотров 2435 число записей 12
 
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9859 число записей 25
 
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(Х)Реновация
4.05 число просмотров 5028 число записей 30
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 3041 число записей 14
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 3004 число записей 16
 
Чашка Веллера
2.05 число просмотров 2578 число записей 5
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 2349 число записей 7
 
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Котик дня
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Чтобы помнили
Чтобы помнили 6.05 23:51 число просмотров 803
politjoystic
 
...
Мужчина, спасший во время Холокоста 669 детей, не знал, что вокруг него сидят спасенные им люди. Вот что произошло на телевизионном шоу…
...
https://www.youtube.com/watch?v=6_nFuJAF5F0
...
Николас Уинтон - британский филантроп, накануне Второй мировой войны организовавший спасение 669 детей (преимущественно еврейского происхождения) в возрасте от двух до семнадцати лет из оккупированной немцами Чехословакии в ходе операции, получившей впоследствии название «Чешский Киндертранспорт». Николас Уинтон находил для детей приют и организовывал их вывоз в Великобританию. Пресса Соединённого Королевства окрестила Уинтона «Британским Шиндлером»[2]. В течение 49 лет он хранил тайну спасения детей.
 
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Посты дня
РПЦ в годы войны
blogНезыгарь    7.05 09:58 |  число просмотров 1013
РПЦ в годы войны Афон полностью поддержал и даже благословил Германию на ведение войны с СССР. Монахи Валаамского монастыря, переехавшие в 1940 году в полном составе в Финляндию и основавшими Ново-Валаамский монастырь, поддерживали действия финских войск
 
Митинг против реновации Москвы: очень нужны деньги на звук и сцену
blogЕкатерина Винокурова    6.05 23:41 |  число просмотров 622
Митинг против реновации Москвы: очень нужны деньги на звук и сцену Митинг готовит десяток женщин неолигархического свойства. Помогите нам спасти город и наши дома!
 
Нет сил больше смотреть на всё это духовное бл@@@тво!
blogвостров вадим    6.05 22:23 |  число просмотров 1197
Нет сил больше смотреть на всё это духовное бл@@@тво! Позвонила вчера следователь из Следственного комитета. "На вас, - говорит ,- поступило заявление от православного гражданина Александра Георгиевича, проживающего на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". Вы оскорбили его чувства верующего"
 
Бабоньки, тут такое дело
blogkpotupchik    6.05 21:41 |  число просмотров 979
Бабоньки, тут такое дело "Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
 
Что происходит с нефтью и рублем?
blogМихаил Ханов    6.05 15:41 |  число просмотров 1118
Что происходит с нефтью и рублем? Что касается рубля, мой прогноз до конца лета – 57-63, в зависимости от тех же событий, при условии, что текущая ставка ЦБ останется на том же уровне (9.25%)
 
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Выбор редактора
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
blogМышь в овощном    4.05 12:49 |  число просмотров 1734
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис! С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
 
Движуха в Русской медиагруппе
blogdddjournalism    4.05 12:14 |  число просмотров 1461
Движуха в Русской медиагруппе После перехода РМГ к нему, на радио, возможно, будут ротироваться только верные батьке музыканты. Неверных крутить перестанут
 
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят?
blogKristina Potupchik    3.05 11:00 |  число просмотров 2510
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят? После череды сорванных властями мероприятий, "Арма" больше не планирует здесь ни фестивалей, ни вечеринок. Фестиваля Outline в этом году не будет
 
Цитаты дня
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
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Статьи дня
"Хорошо, правда, хорошо!"
Андрей Колесников  4.05 16:23 |  число просмотров 713
"Хорошо, правда, хорошо!" Весь вчерашний день из интернета поступали тревожные сигналы насчет здоровья помощника президента, а главное - колумниста журнала "Русский пионер" Владислава Суркова. Дело было в одной фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней Владислав Сурков выглядит то ли худым, то ли изможденным. Главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников, встревоженный состоянием здоровья своего колумниста, обратился к нему за разъяснениями
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 1437
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 11506
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2194
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3972
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2862
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 2157
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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