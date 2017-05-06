Чтобы помнили 6.05 23:51 803 politjoystic ...

Мужчина, спасший во время Холокоста 669 детей, не знал, что вокруг него сидят спасенные им люди. Вот что произошло на телевизионном шоу…

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https://www.youtube.com/watch?v=6_nFuJAF5F0

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Николас Уинтон - британский филантроп, накануне Второй мировой войны организовавший спасение 669 детей (преимущественно еврейского происхождения) в возрасте от двух до семнадцати лет из оккупированной немцами Чехословакии в ходе операции, получившей впоследствии название «Чешский Киндертранспорт». Николас Уинтон находил для детей приют и организовывал их вывоз в Великобританию. Пресса Соединённого Королевства окрестила Уинтона «Британским Шиндлером»[2]. В течение 49 лет он хранил тайну спасения детей.





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