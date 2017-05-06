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В США нечего есть. Про продукты: записки русских из США
В США нечего есть. Про продукты: записки русских из США 6.05 22:34 число просмотров 865
ruslanviktorov
 


Продолжаю рубрику о жизни своих друзей в США, сегодня горячая тема, а именно "Про продукты". Рассказывает и показывает daryakiryanova:
"Ох, эта одна из самых щепетильных тем об американской жизни. В США с едой проблема. Конкретная. Сердце мое обливается кровью, когда я приезжаю в Walmart (типа нашего Ашана) и вижу...

... как мамочки покупают детям замороженные обеды (разогрей в микроволновке и готово), замороженные сосиски в тесте, арахисовое масло и пончики.

Зайдешь в овощной отдел и снова плакать хочется - восковые яблоки блестят аж глаза жмурятся, пластиковые помидоры с зелеными, как изумруды веточками, неспелые бананы и малина, размером с половину спичечного коробка.

Хлеб - это просто ужас. Нормальный стоит 6 долларов!!! За 1 доллар можно купить только растижопу- так я называю сэндвичный хлеб с кучей всяких гадостей, который еще и хранится год-два.

Заходишь в крупы, тут тоже все непросто. Найти обыкновенный рис - целая эпопея. Обычно он тут уже полу-отваренный или с какими-то специями и сушеными овощами. В заморозке та же история- капуста брокколи уже приправлена сыром и соусом. Да здравствует жир!

Кстати, о сыре. Видели бы итальянцы какое «г» здесь называют моцареллой! Это просто сыр Российский с привкусом кефира. Ну раз уж зашел разговор о молочке… Ребята, это …боль и слезы. Русская душа, привыкшая снежок запивать простоквашей в промежутках между сырниками, творожной массой и кефиром просто плачет горькими слезами. Молочные продукты здесь ограничиваются непосредственно молоком, сметаной и зерненым невкусным творогом. Кефир и обычный творог нужно искать отдельно и по вкусу они отличаются от привычных нам.



Чай. Американцы чай вообще не пьют. Если и пьют, то какой-нибудь ice-tea с кучей сиропов из Старбакса. В магазине нормальный листовой чай вообще не найти, мы себе заказали по интернету и еще попросили родителей привезти из России.

Мясо обычно ядрёных цветов. Можно найти курицу, говядину и свинину. Баранина, кролик и утка не попадались ни разу (в Москве находила в обычном Ашане). Рыбу найти сложно и стоит она очень дорого.



Мы для себя нашли выход: наша американская знакомая однажды пригласила нас в гости и между делом спросила, как я готовлю гречку. Я решила, что ослышалась. Гречка? В Америке? Не может быть! И тут Джейми достает из шкафчика огромную банку гречки. Я радовалась ей как ребенок!



Оказалось, в ЛА есть специальный магазин, где торгуют всякими интернациональными вкусностями. Теперь я покупаю продукты только там. У них даже мои любимые конфеты «Птичье Молоко» есть. Мясо стараемся покупать у мясника в лавке, еще ходим на рынок, который бывает раз в неделю рядом с домом. Помимо того, что качество продуктов гораздо лучше, я еще и нехило экономлю. Все те же продукты в обычном магазине стоят на 20-30 процентов дороже.



Вот так выглядит мой стандартный набор продуктов на неделю из интернационального магазина. В числе прочего, 10 штук манго, за которые я отдала 5 долларов. Общая сумма покупки- 73 доллара. По местным меркам- копейки! В любом "большом" магазине" я отдала бы 100-120 долларов.



Это в обычном американском магазине продается основа для пирога. Все что нужно хозяйке- это взять банку с начинкой с соседней полки, налить в основу и закинуть в духовку. "Домашний" пирог готов!(примечание Дарья потрясающие пироги и торты делает)



Вот начинка для пирогов.



Один из самых известных русских магазинов в Голливуде.Мы там не отовариваемся- дорого и сомнительно."

Продолжение следует...
 
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