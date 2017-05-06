"Крейцерова соната" Толстого — запрещенная и царской цензурой, и почтовой службой США 6.05 21:46 733 bookswithklishin Редкий случай. Одну и ту же книгу, «Крейцерову сонату», запретила и царская цензура, и почтовая служба США. А прокурор Теодор Рузвельт, будущий президент, назвал ее автора, графа Льва Толстого, «моральным извращенцем». Если честно, жаль. Жаль, что такой ужасной повести сделали рекламу.



«Сонату» пересылали из рук в руки. Еще бы: правительство и церковь же против. Чехов шлет ее почтой Модесту Чайковскому и поясняет, кому отдать дальше. У молодого писателя немного замыкание в голове. С одной стороны, он ставит Толстого на первое место в русской культуре, на второе, кстати, Петра Чайковского, на третье Илью Репина, а себя на девяносто восьмое. С другой — в нем говорит врач. И в письме Плещееву он слегка не согласен с кумиром: «Суждения Толстого о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами».



Тут Чехов, конечно, прав. «Соната» — набор абсурдных идей:



— Все женщины подобны проституткам.

— Женщины, как и евреи, тайно правят миром.

— Секс это очень плохо.

— Брак — узаконенное прелюбодеяние.

— Не надо ни с кем в идеале заниматься сексом.

— Если все перестанут размножаться, то и славно.



То есть непонятно вообще, зачем было это запрещать. Или обер-прокурор Синода и Тэдди Рузвельт думали, что молодежь начитается этого горячечного бреда и решит никогда больше не трахаться что ли?



Содержание повести особо и рассказывать нечего. Автор как бы едет в вагоне с мужчиной, оправданным судом присяжных. Тот зарезал жену и объясняет свои странные теории (см. выше). Убийца, видимо, очень автобиографичен. Он, как и Толстой, в тридцать с лишним после долгих лет разврата и кутежа женился на чистой 18-летней девице, и брак у них не задался. Дети один за одним, постоянные ссоры.



Софья Андреевна Толстая записала в дневнике после выхода «Сонаты», что та убила остатки их любви. И, что малоизвестно, написала позже ответ на нее — повесть «Чья вина?» (впервые ее опубликовали только в 1994 году). Да что там, даже сын Толстого Лев Львович написал ответ на «Сонату» — рассказ «Прелюдия Шопена».



Короче, в общем это не литература, а их семейные разборки.



У Льва Толстого были, видно, проблемы с принятием своей сексуальности. В браке ее точно не было. И он стыдился юности, стыдился измен в браке. Ненавидел свое тело и похоть. И из этого сделал вывод, что женщины зло. И секс вообще — зло. И стал это проповедовать всему человечеству. Хорошо, что человечество не послушало. И больше любит Кити с Левиным и Наташу с Безуховым, а не этого безумного мужика, который пьет в поезде чифирь по вкусу как пиво (я так и не понял, как чай может быть с таким вкусом).



P.S. Ну и хэппи-энда ради. В 1890 суд штата Нью-Йорк отменил запрет на «Крейцерову сонату». Судья постановил, что «[ни русский царь, ни почтовая служба США] не признаны в этой стране как полномочные органы в вопросах юриспруденции либо литературы».

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