"Некоторое время назад к нам обратился один человек с просьбой изготовить платины из нержавеющей 3 мм. стали, с нанесенной информацией посредством клеймения металла. Был указан габаритный размер изделия, технологического окна, отверстий с зенковкой под крепеж, их координаты. Предполагалось сделать оснастку под наборные шрифты. На первый взгляд без текстовой информации изделие напоминало панель прибора, однако на деле оказалось что это из совсем другой, историко-политической области. Не зная всю подоплеку мы рассчитали изделия, предоставили расчет, обрадовав заказчика ценами. По ходу дела выяснилось, что таблички представляли из себя памятные мемориальные знаки, которые предполагалось устанавливать на домах жертв политических репрессий. При беглом просмотре указанных заказчиком контактных данных мы поняли с кем имеем дело. НКО "Последний Адрес" с иностранным финансированием, при поддержке НКО "Мемориал" "Музей гулага" "Эхо Москвы" и пресловутого "Ельцин-Центра" намеревались устанавливать такие шильды на домах, в которых проживали "жертвы политических репрессий". Заказчику мы отказали. Почему? Потому что мы не хотим участвовать в искажении исторических фактов и бить по собственной Истории, которая, несомненно, является частью нашего культурного кода. Это не простые таблички. Такие шильды сверхустойчивы, они могут хранить информацию в течении 5000 лет, предполагаемый же срок службы их - более 500 000 лет . Это нержавеющая сталь с глубоким клеймением. Она не подвержена коррозии, температура плавления ее - 1450—1520 °C, она сохранится даже после пожара, не говоря уж о том, что через 100-150 лет такие таблички уже будут обладать определенной "исторической ценностью", а через триста их будут продавать с аукционов. Это не вывеска, не сайт, не газета не алюминиевый шильд. Такие глубокие раны мы наносить нашему Государству на английские деньги не намерены. Нам известна их концепция по уравниванию Гитлера со Сталиным , ГУЛАГА с нацистскими лагерями смерти со всеми вытекающими отсюда последствиями: Преступное государство СССР несправдедливо избежавшее осуждения и наказания должно предстать перед судом Человечества. Надо ли напоминать, что Россия есть правопреемник СССР? Не пройдет! Враг будет разбит! Победа будет за нами!".



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