Еще один человек, про которого незаслуженно многие забыли – это Варвара Караулова, которую недавно отправили отбывать наказание в Вологду. Варвара получила 4,5 года за то, что влюбилась не в того человека. Я помню одержимость, с которой журналисты, я в том числе, начали писать о девушке, завербованной «ИГИЛ». И тогда, и потом много говорили, что девушка не виновата (и это правда!), потому что если ты жертва, то противостоять психологической атаке вербовщика очень трудно. Ну, просто вспомните, как вы влюблялись - я думаю, таково было примерное психологическое состояние жертвы. Потом уже, когда Варвару взяли силовики и отправили в Лефортово, тон изменился: вот, мол, преступница, террористка, еще немного, и стала бы смертницей. Странная логика: могла бы сделать, поэтому давайте ее теперь посадим, чтобы неповадно было. Как в старом анекдоте: «Судите меня за изнасилование – аппарат же есть». Четыре с половиной года – это сложно даже представить. Только что ты училась в МГУ, у тебя есть семья и собака, маленькие братики, друзья, а потом вжух – и ты в колонии, в страшной большой колонии, где сидят настоящие преступники. Кажется, что это дурной сон, но это не сон, и избежать происходящего нельзя, а нужно пройти все до конца, потому что надежды на освобождение нет. И так будет, и так может быть с каждым, когда ты из жертвы можешь превратиться в "террориста" - потому что мы живем в неправовом государстве.