Поход в кабак в Москве — это всегда понты 30.04 13:17 628 Аркадий Бабченко Поход в кабак в Москве - это всегда понты. Это всегда какая-то заморочка, закос подо что-то, Жан там Жак, или Дон там Джон, это бойцы ММА на охране, это в зал с верхней одеждой нельзя - как в театре - это какие-то тропические рыбки в аквариумах, это какие-то экзотические пятьдесят сортов пива по триста девяносто рублей, это какие-то закосы под Париж с пианиной, под старину, под рыцарей, под феменизм, под библиотеку, под крафтовое пиво или под черт его знает что угодно еще. И это, конечно, безумно дорого. Пойти просто по-нормальному выпить пива в Москве - это сто евро.

В большинстве стран остального мира - кроме Франции, французы понторезы еще покруче наших будут - кабак это просто кабак. А здесь - особенно.

Кабак, и все. Каких на каждом углу по пятку. Куда вечером приходят работяги на районе и оттягиваются по паре пива. Куда спускаются со второго этажа в тапочках, берут две баклажки и поднимаются обратно наверх, к дивану, пицце, жене и телевизору. Куда приходят с собаками, для которых везде стоит миска с водой, с семьями, садятся за стол, играют в карты, или кости, или нарды, потихоньку пьют и трепятся. Где пиво может закончится. А вот так, на сегодня все выпили.

Что ты сказал? Аквариумных рыбок тебе, сто сортов понтового пива и ажурную вентьетку на столик? На свой свежий Плзень по тридцатнику, пепельницу, садись вон на лавку, пей и не выебывайся.

Пью и не выебываюсь.

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