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Про Свидетелей Иеговы
Про Свидетелей Иеговы 24.04 16:57 число просмотров 240
Elena Kostyuchenko
 
Так получилось, что я их довольно хорошо знаю. С 11 по 14 моих лет (4 года то есть) Свидетели ходили к нам домой и мы вместе читали Библию. Раз в неделю, по воскресеньям. Мы вместе читали главу, потом дискутировали. Обсуждение, а не пропаганда. Мама от этого не стала менее/более православной, я не перековалась из агностика во что-то другое, сестра не перестала быть атеисткой. Но по крайней мере теперь мы знаем главную книгу европейской культуры. Так что спасибо им. Их журналы - Сторожевая Башня и Пробудитесь (самый клевый) - я читала по дороге в музыкалку, вызывая бугурт бабушек и почему-то мужиков. Там было много статей по психологии, текстов для подростков ("меня никто не любит, шо же делать") и прикольные очерки по биологии.
Пару раз сходили на их праздники - весело. Чаще нас не звали. Мы подружились и потом общались с одной семьей, разделявшей эту веру. Муж, жена, сын-старшеклассник. Кроме того, что они не праздновали дни рождения (но искренне говорили спасибо, если поздравишь;), обычные совершенно. Обсуждали в основном грядущий ЕГЭ. Разговоры про религию то и дело заводили мы - из любопытства. Они объясняли: каждый сам решает, насколько соблюдать каноны - в том числе, по вопросу переливания крови. Никакого "отлучения" или "порицания" не следовало. "Вера все равно внутри". Моя православная мама, никогда не соблюдавшая ни одного поста, кивала с пониманием.
Однажды иеговистка Света - выпускница нашего ярославского педа - вместо воскресного чтения рассказала, как Свидетели Иеговы одними из первых оказались в концлагерях гитлеровской Германии - наравне с геями, например. Они носили лиловый треугольник. Свидетели оказывались в лагерях в советское время, их высылали в Казахстан и на Дальний Восток. Помню, как мы обсуждали - сначала дома, потом - в школе, можно ли преследовать человека за веру, могут ли взгляды на мироустройство караться тюрьмой. Учительница истории сказала тогда, что этот вопрос, к счастью, теперь имеет сугубо архивное значение.
Сейчас в моей стране Свидетели снова объявлены вне закона. 175 тысяч россиян. Это безумие. Я не хочу одобрять это даже молчанием.
 
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