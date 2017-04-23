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Лицемерие, которое окружает тему родительства в нашем с вами московском мирке
Лицемерие, которое окружает тему родительства в нашем с вами московском мирке 23.04 15:39 число просмотров 168
Tatiana Komarova
 

Знаете, я ужасно зла на лицемерие, которое окружает тему родительства в нашем с вами, условно хипстерском, среднеклассовом московском мирке.

Я сейчас даже не про счастье материнства и «часики тикают». Я про то, что соцсеточки и СМИ услужливо подсовывают нам статьи про то, как можно и нужно классно жить с маленьким ребенком в большом городе, вести активный культурный образ жизни и вовсе не отрекаться от прежнего себя, став родителем.

Поехать в центр погулять, например. Но город же не для автомобилей, город для людей, парковаться дорого и негде. Поэтому эти самые люди, но с детьми, нарушая все правила, страхуют коляски на эскалаторах и отдавливают ноги пассажирам автобуса. Хотите удобства для себя и окружающих - вызывайте такси с детским креслом туда и обратно из своих спальных районов, быть родителем вообще дорого, вы не знали?

Или вот многие модненькие кафе вешают синие значки kids friendly с подписью, что в них можно «выпить воды и помыть руки». При этом детские стульчики они не ставят. Зачем, ведь детям нужна вода, и мы даже повесили значок.

Пеленальные столики в городских заведениях – вообще отдельная тема: их просто нет, практически нигде, даже там, где номинально подумали о маленьких детях. Никогда не забуду «комнату матери и ребенка» в TSUM Department Store Moscow: с унитазом и гранитной раковиной, в которой, видимо, предлагается переодевать ребенка.

Может, вы решаете вернуться к занятиям спортом. Бег – прекрасный и доступный вид спорта для тех, у кого мало времени и есть коляска. Newrunners расскажет вам о восхитительных родителях, которые бегают с детьми, и предложит обзор беговых колясок. Но если вы по наивности своей решили, что можете с гордо поднятой головой вернуться в строй бегового сообщества – то просто откройте правила, например, забегов из серии Московский марафон 2017, где черным по белому написано, что родители с детьми не допускаются, ни с рюкзаками, ни с колясками.

Конечно, можно быть тайным активным родителем, да и вообще все мои надежды на нормальную жизнь остались там же, где представления о самозасыпающих младенцах. Но, дорогие бизнесмены и организаторы, будьте честны, снимите наклейки и скажите просто, что дети вам мешают, потому что шумят, гадят, их кормят грудью, коляски занимают много места, а выручку на вас (нас) большую не сделаешь. Слушайте, родители, свои "Валенки" и ходите по контактным зоопаркам – чего вам еще хотеть от жизни. И вообще, правильно сказал дедушка одной моей подруги – «ребенок до года должен сидеть дома».
 
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