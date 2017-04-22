Нам в Европейский университет часто пишут с вопросами, нужны ли еще письма в поддержку или другие какие-то действия - т.е. есть еще смысл, или мы уже проиграли или м.б. уже выиграли? Поэтому хочу написать, чтобы все знали. Нет, мы еще не проиграли, но можем проиграть. Мы еще не выиграли, но можем выиграть - и очень много зависит от общественной поддержки, от энергии, солидарности и креатива профессионального сообщества, горожан. 27 апреля и 16 мая рассматриваются наши апелляц ии по искам против Рособрнадзора, а на какие-то даты в конце мая или начале июня будут назначены рассмотрения апелляций по иску Рособрнадзора по аннулированию лицензии и по иску по поводу здания. Поскольку государственная власть нашла ничтожные поводы, чтобы запустить правоприменительную машину с целью прекратить работу университета, то если надо, она с такой же легкостью найдет и способы все это остановить и отыграть назад. Поэтому ближайшие полтора месяца и до середины июня - решающие дни. Надо отмечать и Первомай и День России. Именно сейчас коллективное действие важно, как никогда. Sola actio! Только действие! Это по аналогии с sola fide...