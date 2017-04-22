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Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9345 число записей 25
 
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 917 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1231 число записей 14
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 1945 число записей 7
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2071 число записей 19
 
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20.04 число просмотров 2019 число записей 16
 
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Мы еще не проиграли, но можем проиграть
Мы еще не проиграли, но можем проиграть 22.04 18:48 число просмотров 188
Vadim Volkov
 
Нам в Европейский университет часто пишут с вопросами, нужны ли еще письма в поддержку или другие какие-то действия - т.е. есть еще смысл, или мы уже проиграли или м.б. уже выиграли? Поэтому хочу написать, чтобы все знали. Нет, мы еще не проиграли, но можем проиграть. Мы еще не выиграли, но можем выиграть - и очень много зависит от общественной поддержки, от энергии, солидарности и креатива профессионального сообщества, горожан. 27 апреля и 16 мая рассматриваются наши апелляции по искам против Рособрнадзора, а на какие-то даты в конце мая или начале июня будут назначены рассмотрения апелляций по иску Рособрнадзора по аннулированию лицензии и по иску по поводу здания. Поскольку государственная власть нашла ничтожные поводы, чтобы запустить правоприменительную машину с целью прекратить работу университета, то если надо, она с такой же легкостью найдет и способы все это остановить и отыграть назад. Поэтому ближайшие полтора месяца и до середины июня - решающие дни. Надо отмечать и Первомай и День России. Именно сейчас коллективное действие важно, как никогда. Sola actio! Только действие! Это по аналогии с sola fide...
 
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Капремонт перед сносом
blogAlena Agadjikova    22.04 21:33 |  число просмотров 400
Капремонт перед сносом В течение нескольких лет все жители моего дома сдавали деньги на капремонт. Ежемесячно. Угадайте, что началось со вчерашнего дня?
 
Клинцевич соврал
blogmetodi4ka    22.04 19:25 |  число просмотров 343
Клинцевич соврал В его письме Володин действительно называется "правопреемником Путина"
 
Новости реновации Собянина
blogEkaterina Vinokurova    22.04 00:35 |  число просмотров 874
Новости реновации Собянина В Северном Измайлово появились хунвейбины от застройщиков. Как бы от лица общественности они просят вступить в переговоры с застройщиками, чтобы выкупить у них часть квартир под переселение
 
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин
blogАллах Велик    20.04 15:06 |  число просмотров 843
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин Мы с Игорем Сечиным договорились создать рабочую группу по повышению эффективности реализации совместных проектов и решения существующих проблем
 
Активные граждане под снос
blogАлександр Плющев    20.04 15:01 |  число просмотров 916
Активные граждане под снос На многих собраниях жильцов расселяемых пятиэтажек говорилось, что голосования по этим вопросам будут проводиться в Активном гражданине. Это означает, что никакого голосования на самом деле не будет
 
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То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 1818
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 2060
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1611
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
Цитаты дня
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
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Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному
Максим Литаврин  22.04 10:14 |  число просмотров 136
Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному Преподавателя РАНХиГС Людмилу Колесникову уволили из академии из-за докладной записки магистрантов программы «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества»
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше»
Елена Костюченко  17.04 23:01 |  число просмотров 412
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше» Монолог гомосексуала, сбежавшего из Чечни
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10722
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3397
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Самый могущественный человек в мире
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Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Больше, чем поэт
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Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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