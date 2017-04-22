Аэрофлот подсчитал, во сколько им обходится "единица веса перевозимого бортпроводника", эту бумажку сегодня предъявили суду. Таким образом юристы доказывали, что лишние килограммы не только влияют на безопасность полетов, но и стоят им дополнительных денег. Предлагаю национальному перевозчику не останавливаться на достигнутом и бороться с лишним весом не только своих сотрудников, но и пассажиров. И билеты продавать, ориентируясь на весы, лично мне это будет только выгодно). А тот, кто по меркам АФЛ слишком толстый, сначала, будьте любезны, взвестесь, пройдите в кассу и только потом на борт. А там, глядишь, и черепа мерить начнут, тоже стандарт придумают. И никакой дискриминации, ни-ни.



