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Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 908 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1222 число записей 14
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 1933 число записей 7
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2056 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5419 число записей 25
 
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Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5419 число записей 25
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5248 число записей 19
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2278 число записей 8
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2345 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2056 число записей 19
 
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Котик дня
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Единица веса перевозимого бортпроводника
Единица веса перевозимого бортпроводника 22.04 10:17 число просмотров 120
Елизавета Маетная
 
Аэрофлот подсчитал, во сколько им обходится "единица веса перевозимого бортпроводника", эту бумажку сегодня предъявили суду. Таким образом юристы доказывали, что лишние килограммы не только влияют на безопасность полетов, но и стоят им дополнительных денег. Предлагаю национальному перевозчику не останавливаться на достигнутом и бороться с лишним весом не только своих сотрудников, но и пассажиров. И билеты продавать, ориентируясь на весы, лично мне это будет только выгодно). А тот, кто по меркам АФЛ слишком толстый, сначала, будьте любезны, взвестесь, пройдите в кассу и только потом на борт. А там, глядишь, и черепа мерить начнут, тоже стандарт придумают. И никакой дискриминации, ни-ни.
 
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Посты дня
Новости реновации Собянина
blogEkaterina Vinokurova    22.04 00:35 |  число просмотров 507
Новости реновации Собянина В Северном Измайлово появились хунвейбины от застройщиков. Как бы от лица общественности они просят вступить в переговоры с застройщиками, чтобы выкупить у них часть квартир под переселение
 
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин
blogАллах Велик    20.04 15:06 |  число просмотров 760
#Кадыров #Россия #Чечня #Роснефть #Сечин Мы с Игорем Сечиным договорились создать рабочую группу по повышению эффективности реализации совместных проектов и решения существующих проблем
 
Активные граждане под снос
blogАлександр Плющев    20.04 15:01 |  число просмотров 815
Активные граждане под снос На многих собраниях жильцов расселяемых пятиэтажек говорилось, что голосования по этим вопросам будут проводиться в Активном гражданине. Это означает, что никакого голосования на самом деле не будет
 
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook
blogАндрей Гришин    20.04 10:28 |  число просмотров 1051
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook Представители мэрии Магадана – учредителя издания - с сожалением объявили, что мне придется написать заявление на увольнение. Причина: как раз пост на моей личной страничке в Facebook
 
Каюсь, был неправ
blogЛеонид Волков    19.04 15:52 |  число просмотров 1377
Каюсь, был неправ Начиная с 26 марта юридическая служба развернула телефонную горячую линию, на которой принимались обращений незаконно задержанных участников митинга. Суммарно было принято 655 обращений
 
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То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 1741
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 2026
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1567
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
Цитаты дня
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
" Сложный исторический момент: тут уже геев депортируют и убивают, а рядом тут же радостно: "записывайтесь к нам в школу местного самоуправления!" "
18.04 |
blog Александр Морозов
" Двух минут хватило представителю России в ООН, чтобы придать слову "дипломат" совершенно противоположный смысл. "
13.04 |
blog Николай Травкин
" Думаю, перед следующим заседанием делегация России в ООН начнет отжимать у других участников мобильные телефоны. "
13.04 |
blog k_vinokurova
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Статьи дня
Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному
Максим Литаврин  22.04 10:14 |  число просмотров 44
Преподавателя РАНХиГС уволили из-за докладной, обвиняющей ее в симпатии к Навальному Преподавателя РАНХиГС Людмилу Колесникову уволили из академии из-за докладной записки магистрантов программы «Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества»
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше»
Елена Костюченко  17.04 23:01 |  число просмотров 372
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше» Монолог гомосексуала, сбежавшего из Чечни
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10702
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1681
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3386
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2243
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1222
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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