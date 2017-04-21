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Про "Свидетелей Иеговы"
Про "Свидетелей Иеговы" 21.04 11:46 число просмотров 216
Fyodor Krasheninnikov
 

Как вы, наверное, уже заметили, я вообще к религии критичен. Тем не менее, из всех христианских конфессий я давно выделяю СИ и вот почему.
Если взять среднего человека с приземленным воображением, рациональным мышлением и отсутствием теологической подготовки, выдать ему библию и сказать: вот смотри, эта книжка - слово божье! Внимательно прочитай её.
Да, библия желательно должна быть в очень понятном переводе, прямо вот очень простыми словами, как King James Version, потому что синодальный очень туманный местами.
И вот когда такой человек прочитает библию и захочет сформулировать учение по мотивам того, что прочитал -- неизбежно получится что-то вроде учения СИ.
У них, конечно, есть весьма странные идеи, которые их основатели не из библии вычитали, а привнесли из прошлого опыта развития протестантского богословия и прежде всего адвентизма, но в основе своей учение СИ -- это очень прямолинейное и рациональное следование библейской доктрине в самом ее узком и примитивном виде.
Отдельно надо отметить, что СИ одни из немногих современных конфессий, которые осмелились отказаться от учения о троице. Между прочим, и баптисты и пятидесятники его тоже признают и в этом смысле примыкают к православным и католикам, при том что оно было сформулировано гораздо позже, чем были написаны последние книги библии.

Мне кажется, СИ потому и ненавидят так пламенно некоторые представители других христианских конфессий, что они с детской непосредственностью воспринимают библейскую доктрину такой, как она записана в книжке, а не через призму греческой патристики и всего такого прочего.

Уверен, что они и это гонение переживут с пользой для себя: в конце-концов, они-то всегда были убеждены, что несут единственно верное учение и должны пострадать от сатанинской власти. И вот-с, все как в "Сторожевой башне" и писали, извольте-с.)

И да, если каким-то воцерковленным господам учение СИ и они сами не нравятся - так вы спорьте с ними, дискутируйте, переубеждайте. А то получается, что нет у вас никаких аргументов, кроме насилия.
Впрочем, о чем это я? Когда и где последний раз РПЦ пыталась кого-нибудь в чем-нибудь убедить в спокойной дискуссии? Только насилие, только подавление, только агрессия - за деньги олигархов при поддержке силовиков.
 
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