Ночью на автовокзале Севастополя меня окликнул бездомный мужчина.

— Парень, ты в квартире или в общежитии живешь? — спросил он.

— В квартире, — честно ответил я.

— Мне всего на одну ночь. Пусти, пожалуйста. Я утром уйду.

Как часто я думал, что со мной случится такая ситуация. Всерьез представлял, что приведу бездомного домой. Сначала он будет долго отмываться, потом нормально поест. Затем мы сядем выбирать для него работу. Может, так начнется его новая нормальная жизнь.

И что же, вы думаете, произошло в реальности? Я отказал. Дома спали жена и ребенок. "Что они скажут мне, когда проснутся и увидят вот этого человека?" — такая мысль появилась в голове.

Я дал мужчине 200 рублей и сказал, как дойти до хостела (койка от 150). Но я не уверен, что он дошел - у него были костыли, и не уверен, что в хостеле были места за 150... Я не уверен даже, что он не замерз насмерть (был сильный ветер и дождь) — я же, б..., уехал домой!

Это было в полночь, сейчас 15:30. До сих пор думаю об этом: как правильно поступать в таких ситуациях?