и т.п.

Каждая партия "продает" режиму те услуги, которые умеет оказывать. Одна - насилие, другая - манипуляцию. Путина такое противостояние устраивает. Оно дает ему возможность выступать в качестве верховного арбитра в бесконечном противостоянии силовиков и манипуляторов. По «вопросу Навального» тоже спорят сторонники этих двух линий поведения. Силовики его давно посадили бы. Но манипуляторы убеждают, что для власти опасно делать из Алексея героя-страдальца, сидящего в тюрьме "за правду" и тем самым мотивирующего людей на протест. Они предлагают замазать Навального грязью и дискредитировать.

Пока манипуляторам удавалось отстоять свою линию поведения перед "верховным арбитром". Именно поэтому Навальный до сих пор на свободе. Судя по последним сообщениям о том, что путинская администрация решила начать, а вернее продолжить системную работу по его дискредитации, манипуляторы опять взяли верх над силовиками. Ну и отлично. Точка невозврата пройдена. Как это было в горбочевские времена с Ельциным, все попытки дискредитировать Навального будут работать только на рост его популярности.