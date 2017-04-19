  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Тиллерсон прилетел
12.04 число просмотров 884 число записей 5
 
Больше, чем поэт
12.04 число просмотров 1193 число записей 14
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 1904 число записей 7
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2041 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5389 число записей 25
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5389 число записей 25
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5228 число записей 19
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2245 число записей 8
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2247 число записей 14
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2041 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Почему Навальный до сих пор на свободе
Почему Навальный до сих пор на свободе 19.04 09:55 число просмотров 667
Игорь Эйдман
 
В России давно сложилась двухпартийная система. Только "Единая Россия" и ее думские подголоски здесь ни при чем. За властные ресурсы в стране борются неформальные партии сторонников грубого насилия и манипуляции (прямо по классической теории элит В. Парето). К первым принадлежит большинство силовиков и выходцев из спецслужб (всякие Чайки и Сечины), ко вторым - выходцы из комсомола, типа Кириенко, из олигархических структур, типа Суркова и т.п.

Каждая партия "продает" режиму те услуги, которые умеет оказывать. Одна - насилие, другая - манипуляцию. Путина такое противостояние устраивает. Оно дает ему возможность выступать в качестве верховного арбитра в бесконечном противостоянии силовиков и манипуляторов. По «вопросу Навального» тоже спорят сторонники этих двух линий поведения. Силовики его давно посадили бы. Но манипуляторы убеждают, что для власти опасно делать из Алексея героя-страдальца, сидящего в тюрьме "за правду" и тем самым мотивирующего людей на протест. Они предлагают замазать Навального грязью и дискредитировать.

Пока манипуляторам удавалось отстоять свою линию поведения перед "верховным арбитром". Именно поэтому Навальный до сих пор на свободе. Судя по последним сообщениям о том, что путинская администрация решила начать, а вернее продолжить системную работу по его дискредитации, манипуляторы опять взяли верх над силовиками. Ну и отлично. Точка невозврата пройдена. Как это было в горбочевские времена с Ельциным, все попытки дискредитировать Навального будут работать только на рост его популярности.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook
blogАндрей Гришин    20.04 10:28 |  число просмотров 354
Редактора газеты "Вечерний Магадан" уволили с работы из-за поста в Facebook Представители мэрии Магадана – учредителя издания - с сожалением объявили, что мне придется написать заявление на увольнение. Причина: как раз пост на моей личной страничке в Facebook
 
Каюсь, был неправ
blogЛеонид Волков    19.04 15:52 |  число просмотров 937
Каюсь, был неправ Начиная с 26 марта юридическая служба развернула телефонную горячую линию, на которой принимались обращений незаконно задержанных участников митинга. Суммарно было принято 655 обращений
 
КНДР покупает рекламу в российских СМИ
blogКараульный    19.04 15:06 |  число просмотров 487
КНДР покупает рекламу в российских СМИ Вчерашняя "хвалилка" о Ким Ир Сене в "КП-Новосибирск" оказалась ежегодной статьей ко дню его рождения, покупаемой за копьё "на правах рекламы". "КП", кстати, отмазалась включением Кима в список "пяти тиранов" рядом с Гитлером
 
Никто про убийство Вороненкова не забыл
blogibarabanch    19.04 14:59 |  число просмотров 922
Никто про убийство Вороненкова не забыл Украинским националистам бывший депутат был, конечно, совсем не нужен, да и не слышали они о нем. Но когда имена киллера и его помощника вскрылись, естественно начали разбираться: что это за люди?
 
Мой "скелет в шкафу"
blogНиколай Левшиц    19.04 12:19 |  число просмотров 1039
Мой "скелет в шкафу" Рассказываю. Действительно 18 лет назад, в 1999 году, я совершил преступление
 
все записи
Выбор редактора
То есть языки теперь тоже запретят
blogСтанислав Яковлев    17.04 23:28 |  число просмотров 1460
То есть языки теперь тоже запретят "Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле и смотрим контент, который изложен на русском языке"
 
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения
blogfyodork    16.04 11:06 |  число просмотров 1911
В нашей области в пасхальных богослужениях приняли участие 1,84% населения Это вот и есть реальные мобилизационные и электоральные возможности РПЦ. Это какая-то величайшая афера нашего времени, что религия абсолютного меньшинства выдается за религию большинства
 
Российские губернаторы — лидеры преступного мира
bloghmland    13.04 20:15 |  число просмотров 1411
Российские губернаторы — лидеры преступного мира В среднем получается, что на каждый полный год президентства Путина приходится по одному губернатору, осужденному за коррупцию (хотелось бы увидеть статистику глав регионов, посаженых за взятки в ельцинский период)
 
Цитаты дня
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
" Будем со студентами анализировать кампанию власти против Навального как абсолютно провальную. Допущены ВСЕ возможные ошибки. Не сделано НИ ОДНОГО правильного шага. "
19.04 |
blog Valery Solovei
" На протяжении последних 25 лет дееспособность и эффективность российской государственности проверяется Чечней. "
18.04 |
blog Valery Solovei
" Сложный исторический момент: тут уже геев депортируют и убивают, а рядом тут же радостно: "записывайтесь к нам в школу местного самоуправления!" "
18.04 |
blog Александр Морозов
" Двух минут хватило представителю России в ООН, чтобы придать слову "дипломат" совершенно противоположный смысл. "
13.04 |
blog Николай Травкин
" Думаю, перед следующим заседанием делегация России в ООН начнет отжимать у других участников мобильные телефоны. "
13.04 |
blog k_vinokurova
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше»
Елена Костюченко  17.04 23:01 |  число просмотров 268
«Вы его убьете или мы его убьем. Выбирайте, что лучше» Монолог гомосексуала, сбежавшего из Чечни
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь"
Дмитрий Бутрин  15.04 16:43 |  число просмотров 259
"В высокопоставленных патронах не нуждаюсь" Илья Елисеев рассказал “Ъ” о возглавляемом им фонде «Дар»
все записи
События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10668
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1669
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3363
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2214
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1193
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012