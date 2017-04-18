|Шок на съезде Родительского всероссийского сопротивления
|18.04 10:21
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|Alena Popova
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Если вы против декриминализации побоев в семье и за беби-боксы, то вы фашист, агент ЦРУ, наивный абориген, аморальный человек и враг России. Перечислила не все эпитеты – только те, что звучали во вступительной части съезда Родительского всероссийского сопротивления. Меня настолько все это шокировало, что получился лонгрид (вы уж извините).
Никаких семей в зале, конечно же, не было. 90% аудитории - мужчины в возрасте около 40-45 лет. В общем, стандартный контингент, который лучше всех знает, какими должны быть семьи и как должны вести себя женщины.
Вообще Родительское всероссийское сопротивление строится на истерии против Запада. Поэтому съезд "родителей" начался с 10 минут ненависти к Западу: прошлись по Сирии, Крыму, ядерной войне. В итоге, призвали начать Холодную войну 2.0. Потом все-таки вспомнили о своем названии и перешли к семьям.
По мнению собравшихся, мечта и главная задача всего Запада – разрушить традиционную православную российскую семью. Поэтому в России огромное количество агентов ЦРУ, которые работают на эту задачу. Детский психолог Ирина Медведева назвала людей, поддерживающих ценности Запада, "фашистами", которые "применяют методы страшнее, чем газовые камеры и массовые убийства".
Звездой этого сопротивления является, конечно же, Мизулина. Представляли Мизулину не иначе как спасителя России, которая "многое делает для исправления тех безобразных дел, которые были наворочены в предыдущие годы". Она сообщила, что Россию наводнили множество аморальных людей с "сожженной совестью". Вторая звезда сопротивления – вице-спикер Госдумы Петр Толстой, но он отжигал все-таки менее ярко, чем Мизулина.
То есть эта организация взяла условный образ российской семьи образца 19 века и считает, что все остальные варианты – попытки Запада надругаться над Россией. Не хотите жить по нормам 19 века? Тогда вы – предатель Родины.
Отдельно по вопросам:
1. Декриминализация побоев в семье
2. Беби-боксы
3. Отбор детей
4. Психологи в школе
В общем, это не сопротивление родителей, а какое-то восстание инквизиции. Они бы с удовольствием сожгли половину населения на костре. Но, видимо, об этом предложении они объявят на следующем своем съезде.
Записи выступлений со съезда лежат здесь (осторожно, из ушей может пойти кровь): www.youtube.com/playlist…
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