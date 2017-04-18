Если вы против декриминализации побоев в семье и за беби-боксы, то вы фашист, агент ЦРУ, наивный абориген, аморальный человек и враг России. Перечислила не все эпитеты – только те, что звучали во вступительной части съезда Родительского всероссийского сопротивления. Меня настолько все это шокировало, что получился лонгрид (вы уж извините).

Никаких семей в зале, конечно же, не было. 90% аудитории - мужчины в возрасте около 40-45 лет. В общем, стандартный контингент, который лучше всех знает, какими должны быть семьи и как должны вести себя женщины.

Вообще Родительское всероссийское сопротивление строится на истерии против Запада. Поэтому съезд "родителей" начался с 10 минут ненависти к Западу: прошлись по Сирии, Крыму, ядерной войне. В итоге, призвали начать Холодную войну 2.0. Потом все-таки вспомнили о своем названии и перешли к семьям.

По мнению собравшихся, мечта и главная задача всего Запада – разрушить традиционную православную российскую семью. Поэтому в России огромное количество агентов ЦРУ, которые работают на эту задачу. Детский психолог Ирина Медведева назвала людей, поддерживающих ценности Запада, "фашистами", которые "применяют методы страшнее, чем газовые камеры и массовые убийства".

Звездой этого сопротивления является, конечно же, Мизулина. Представляли Мизулину не иначе как спасителя России, которая "многое делает для исправления тех безобразных дел, которые были наворочены в предыдущие годы". Она сообщила, что Россию наводнили множество аморальных людей с "сожженной совестью". Вторая звезда сопротивления – вице-спикер Госдумы Петр Толстой, но он отжигал все-таки менее ярко, чем Мизулина.

То есть эта организация взяла условный образ российской семьи образца 19 века и считает, что все остальные варианты – попытки Запада надругаться над Россией. Не хотите жить по нормам 19 века? Тогда вы – предатель Родины.

Отдельно по вопросам:

1. Декриминализация побоев в семье

РВС - главная организация, которая выступала за декриминализацию побоев в семье. Эти побои они называли «шлепками» и считают их традицией российской семьи. В своем выступлении Мизулина гордо воскликнула: "Мы вместе остановили закон о шлепках"

2. Беби-боксы

По мнению Мизулиной, беби-боксы - это формирование современного рынка детей. "Чтобы вся Россия продала душу дьяволу". Участники сопротивления согласились, что беби-боксы разрушат Россию полностью. У матерей не должно быть возможности отдать ребенка. После беби-бокса дети прямиком отправляются торговцам органами из Украины. Отдельный удар сопротивление сделало по Oxana Pushkina, так как она внесла закон о легализации беби-боксов в стране

3. Отбор детей

По мнению сопротивления, органы опеки всеми силами стараются лишить максимальное число родителей их детей. Зачем? Конечно же, чтобы потом продать их на органы или отдать богатым родителям, у которых нет детей. Больше никакой цели у социальных служб нет. Поэтому эти социальные службы вообще нужно не подпускать к семьям. Сопротивление считает, что семьи все проблемы решат сами. Чтобы не происходило с ребенком в родной семье, ему там будет лучше. Лечат тяжелобольных детей травами, не допуская приема необходимых лекарств? Это дело родителей

4. Психологи в школе

Сопротивление высказалось против психологов в школе, так как те будут продвигать идеи Запада детям

В общем, это не сопротивление родителей, а какое-то восстание инквизиции. Они бы с удовольствием сожгли половину населения на костре. Но, видимо, об этом предложении они объявят на следующем своем съезде.

Записи выступлений со съезда лежат здесь (осторожно, из ушей может пойти кровь): www.youtube.com/playlist…