Мерлин считала, что деньги нужны для траты на тех, кого любишь. Мерлин иногда особенно не интересовали деньги как самоцель. Она была довольно щедрым человеком и баловала близких. Например, ее парихмахер Агнесс Фланген получала в подарок вещи, про которые хоть раз заикнулась, что они ей нравятся. Даже накануне смерти Мерлин прислала ей копию своих качелей для улицы. (Агнесс, посещая Мерлин, похвалила их). Как-то ещё до того, как стать знаменитой, Мерлин отправилась а отпуск со своим преподавателем актерского мастерства Наташей. Там она спустила всю наличность на брошь, которая понравилась Наташе. Когда Наташе не хватало денег, чтобы заплатить за ипотеку, Мерлин продала единственную дорогую вещь в своём гардеробе - манто. 2. Мерлин не охотилась за богатыми мужчинами. Несмотря на то, что Мерлин вошла в историю с песней "Лучшие друзья девушек - брильянты", сама она никогда не хотела быть содержанкой. В начале карьеры, она стала встречаться с богатым продюсером Джонни Хайдом, который был старше её на несколько десятков лет. Конечно, это не была любовь (хотя из-за того, что Мерлин выросла без отца, для неё любовь и забота были довольно связанными понятиями). Джонни бросил семью ради Монро, и умолял Мерлин стать его женой. При этом у Джонни были серьёзные проблемы со здоровьем. Он постоянно повторял "Мерлин, я долго не проживу. Выйдя за меня, ты станешь очень богатой женщиной". Но девушка мечтала сделать карьеру, а не получить чужое наследство. 3. Мерлин произвела революцию в оплате киноактеров. В начале 1950х голливудские киностудии заключали просто кабальные контракты с актерами. Договор был расчищаем на 7 лет и в нем сразу же прописывались гонорары за все фильмы, которые будут сняты ща это время. При этом актёр не мог отказаться от роли, которая ему не нравится и его могли одолжить на другую студию. Оплата зависела от года: в первый год - 5 тысяч долларов за фильм, второй - 7,5 тысяч и далее по возрастающей. Пересмотреть контракт можно было только по его истечению. Из-за этой системы возникла парадоксальная ситуация. Через 5 лет после подписания первого контракта, Мерлин была суперзвездой, но получала просто смешные деньги за фильмы, на которых студия делала миллионы долларов. Но главное, Мерлин заставляли играть дурочек-блондинок, а она хотела серьёзные роли. В какой-то момент Монро и ее друг фотограф Милтон Фриман создали свою компанию - Мерлин Монро продакшн. Новая компания сделала два фильма - "Автобусная остановка" и "Принц и хористка" с Лоуренсом Оливье. После этого Монро вернулась на студию, но уже с выгодным для себя контрактом. Впрочем, добиться гонораров в миллион долларов за фильм, как у Элизабет Тейлор и Одри Хепбёрн, Мерлин так и не смогла. 4. У Мерлин была ипотека Тот самый дом, в котором она умерла, был куплен в ипотеку. К тому моменту Мерлин была самой известной женщиной Америки. Тем не менее, она взяла в банке займ на 42 тысячи долларов под 6,5% годовых. Отдавать его нужно было 15 лет, ежемесячный платёж составлял 320 долларов. 5. Мерлин не тратила много денег на одежду. К тому моменту, как актрисе было 26 лет, в ее гардеробе не было дорогих платьев. Для походов на мероприятия она одалживала их на студии. Чуть позже Мерлин все-таки стала покупать себе одежду и ходить на шопинг по Лос-Андлесу, но шопоголиком она никогда не была. 6. Мерлин содержала мужа Третий муж актрисы драматург Артур Миллер зарабатывал намного меньше Мерлин. К тому же у него было много трат на адвокатов - его подозревали в связях с коммунистами и судили. За все платила Мерлин. 7. К моменту смерти Мерлин обладала состоянием меньше 200 тысяч долларов. И без того небольшие гонорары совсем сократились после выплаты налогов. Кстати, из-за гигантских налогов Одри Хепбёрн получила гражданство Швейцарии. В сумме 200 тысяч учитывалась и стоимость дома Мерлин. Впрочем, наследники актрисы (очень дальние родственники) все равно не осталось в накладе - ведь им достались права на публикацию фотографий Мерлин в рекламных целях, которые принесли баснословные прибыли.