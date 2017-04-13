Абсолютное большинство граждан Украины (92%) считают себя этническими украинцами 13.04 14:23 350 orange_channel Абсолютное большинство граждан Украины (92%) считают себя этническими украинцами, 6% — этническими русскими, 1,5% отнесли себя к другим национальностям, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.



Как отметили социологи, наблюдается тенденция роста доли респондентов, которые идентифицируют себя как этнических украинцев, со снижением возраста опрошенных (от 87% среди тех, кому 60 и более лет, до 96% среди тех, кому от 18 до 29 лет) и снижение доли этнических русских (с 10% до 3%).



Опрос проводился без участия оккупированных территорий.



Украинцев в стране стало гораздо больше, чем до "русской весны" 2014 года. А молодое поколение вообще фактически потеряно для "русского мира". Теперь только бабки с иконами под свист толпы, вот это и есть будущее русской нации? Профессиональные националисты и патриоты зашкварили и уничтожили вообще всё до чего дотянулись. Спасибо.

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