В ЖЖ я пришел ровно 16 лет назад — 15 апреля 2001 года. Некоторые из читателей этого блога, боюсь, еще ходили в детский сад. Не буду закатывать истерик по поводу того, как развивался и во что в результате превратился с тех пор ЖЖ , некролог я ему написал на прошлой неделе. С учетом нового пользовательского соглашения, рисков его использования гораздо больше, чем выгод. Поэтому пришлось его грохнуть, извините, если привыкли меня там читать. Но все претензии — к Rambler, который, я уверен, уже поставил на нем крест. Ничем иным такое отношение и к легендарному сервису и к его пользователям объяснить нельзя.

Уже много лет ЖЖ был просто местом, где оставалась какая-то аудитория, которой там почему-то удобнее, для нее я репостил отсюда и с plushev.com. ОЧень благодарен Антону Меркурову за то что убедил меня сделать standalone. Разумеется, перед тем, как удалить журнал, я задумался, как бы его скачать, слышал, что многие еще в золотые годы так делали. Поискал разные инструменты, попробовал, но ни черта не получалось. Помог Рома Иванов из Яндекса, за что ему большое спасибо. Кстати, он просил передать, что если вы раньше скачивали ЖЖ описанным ниже способом, проверьте, нормально ли скачались ли у вас посты за 2007 год и раньше. Если нет, придется восстановить ЖЖ (можно сделать в течение года после удаления) и заново скачать. Все оказалось очень просто. Нужно пойти по этой ссылке и выполнить все довольно простые инструкции на странице. Обратите внимание на команду запуска, она зависит от операционной системы вашего компьютера. Операция потребует времени, особенно, если в ЖЖ вы давно: мой 16-летний ЖЖ размером 2.38 Гб выкачивался 6 часов. Вот что получилось Удаляется ЖЖ в несколько кликов, начиная с этой ссылки. В течение года вы сможете его восстановить, если вдруг захотите. Ну и, конечно, какое-то время он останется в кэше поисковиков. Не надо грустить по ЖЖ, он прожил долгую, по меркам интернета и весьма яркую жизнь. Помянем добрым словом и пойдем дальше. Есть этот блог, Facebook, Твиттер, Инстаграм, Телеграм, не пропадем.