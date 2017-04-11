Про ситуацию с Европейским университетом 11.04 20:42 220 Vadim Volkov Важный нюанс состоит в том, что, хотя и попытка Рособрнадзора (РОН) аннулировать лицензию университета на основе ничтожных поводов, и попытка Комитета по имущественным отношениям (КИО) Правительства Спб выселить университет из дворца по столь же ничтожному поводу направлены на то, чтобы нарушить работу ЕУ или вовсе ее прекратить, между этими двумя линиями атаки есть очень существенная разница. РОН действует по федеральному законодательству, которое ОБЯЗЫВАЕТ его совершать те действия - сколь угодно противоречащие здравому смыслу - которые он совершает. И хотя РОН мог бы отнестись к проверке по-другому и быть более склонным к поиску компромисса, он кивает на предписание закона и практику в отношении других вузов.

Иное дело КИО, за которым, понятно, стоит лично губернатор Спб. КИО действует в рамках гражданско-правового договора и реализует свое ПРАВО выйти из договора - как он считает, в результате неких нарушений пользования объектом (пресловутые пластиковые окна во дворе). То есть это исключительно решение самой администрации (читай - губернатора) так поступить, закон его к этому не обязывал, это результат ВЫБОРА. Возможно, совершая этот выбор, губернатор действует не в интересах города, а в интересах неустановленной группы лиц - мы этого пока не знаем, т.к. публичной позиции как не было, так и нет. Но здесь важно понимать, что решение КИО могло быть, как принято в одностороннем порядке, так может быть и отозвано тем же порядком. Учитывая, что последствия односторонних действий администрации родного города гораздо сильнее для ЕУ, чем РОНа, а дискреции у первой больше, чем у последнего, усилия по спасению ЕУ на мой взгляд стоит концентрировать на местном фронте. Обсудить в блоге автора