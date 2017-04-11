Попробуйте показать еврею уставные документы двух ультраправых партий, в одном из которых прописано тотальное физическое уничтожение евреев, а в другом ничего подобного нет. Ставлю на то, что еврей увидит в этих программах принципиально значимое различие. А если вы будете настаивать на обратном, в моих глазах он получит моральное право плюнуть вам в рожу. Когда мне, атеисту, заявляют, что между исламом и христианством нет принципиальной разницы ("все религии - зло"), я себя чувствую тем самым евреем. Мне наплевать, кто и как "трактует" или "может трактовать" имеющиеся "уставные документы". Для меня важно, что в одних "документах" мое физическое уничтожение прямо прописано, а в других нет. И если вы не понимаете столь простых вещей, не понимаете того, что они для евреев или атеистов базовые, то плюнуть в вашу наглую лживую рожу - это вообще необходимый минимум. Критики ислама - это не шовинисты. Критики ислама занимают ровно ту же позицию, какую занимали критики нацизма, рабства или инквизиции. Они - иммунная система общества, указывающая на абсолютное зло в конкретных идеологиях и практиках. И да, они ровно в той же степени "провокаторы" и "возмутители спокойствия", какими в свое время были критики рабства, нацизма и инквизиции. И им, очевидно, возражали в стиле "у меня есть друг Ганс, он в НСДАП, но ничего не имеет против евреев". Разочарование каждого нового человека в инквизиции, рабстве, нацизме, исламе - это победа здравого смысла над идеологией и практикой зла. Попытки выстроить вокруг инквизиции, рабства, нацизма, ислама подпорки из политкорректности и выставить их чем-то приемлемым - это поощрение зла. Подчас государство просто не может провести красную черту там, где она необходима, ибо отталкивается от совокупности мнений всех своих граждан. Но каждый конкретный человек может и должен это сделать, иначе зло и насилие никогда не будут вытолкнуты в маргинальную зону, где сейчас уже находятся инквизиция, нацизм, рабство - и куда "прогрессивные люди" наотрез отказываются помещать ислам. Меж тем, если ваш сегодняшний лозунг "мы все - мусульмане", то сегодня вы обязуетесь "посеять страх в сердцах тех, которые не уверовали, рубить им головы и отрубать все пальцы за то, что они уклонились от повиновения Аллаху". А значит, я буду воспринимать вас именно так - как потенциальных людоедов, либо тех, кто присягнул людоедам. Каждый, конечно, волен выбирать, считать ли по умолчанию "хорошими людьми" тех, кто почитает за святое откровение книгу, где в качестве цели указано уничтожение десятков и сотен миллионов других людей. На мой же взгляд, в этом случае презумпция невиновности уже не работает - доказывать свою миролюбие и безопасность для потенциальных жертв нужно индивидуально и явочным порядком. Примерно так же, как бывшему члену НСДАП пришлось бы обосновывать свою заявку на гражданство государства Израиль и свое право носить привычную фуражку со свастаном на променаде по улице Бен-Ехуда.