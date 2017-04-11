Искусство стильной бедности: вариант "Корпоративный" Знакомишься вот так на (дорогой) конференции в условном Телеграфе/Сколково/Крокусе с какой-нибудь компанией. Тебя приглашают в офис (лофт внутри ттк), рассказывают про то, как компания хочет сотрудничать - "ведь мы ответственная компания".

-а именно?

-ну, например, мы собираем батарейки в офисе.

-здорово, и отправляете в челябинск на завод, да?

-нет, что вы, на реализацию такого проекта у нас денег не предусмотрено! Следующие 10 секунд мы молчим, потом я "понимающе" хмыкаю, глотаю чай и рассматриваю развешанные по стенам офиса промо-плакаты про товары и услуги премиум-класса, которые предлагает эта компания. В такие моменты хочется от души поблагодарить все компании, которые не проявляют никакого интереса к экологической тематике - по крайней мере, они честны перед самими собой. (речь не про "сбер")



