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В жизни в маленькой стране и в маленьком городе есть и своя прелесть
В жизни в маленькой стране и в маленьком городе есть и своя прелесть 11.04 12:50 число просмотров 16
Andrey Kozenko
 

В жизни в маленькой стране и в маленьком городе есть и своя прелесть. Вот над Ригой летает дельтапланерист, а ты его знаешь - этот парень у нас свои фотографии публиковал. С моей точки зрения, здесь абсолютно бессмысленно планировать преступления, совершать преступления, вообще делать любую гадость. Сделаешь ее - и на следующий день будешь ехать с теми, кого ты обидел, в одном трамвае по улице Барона. Вероятность огромная.

Я когда только переехал в Ригу, снял квартиру у мошенника. Ну, даже слово сильное. Просто арендатор квартиры прикинулся ее владельцем, был разоблачен на второй месяц - на что этот Мориарти рассчитывал в долгосрочной перспективе, я вообще не понимаю. И типа исчез.

Только с тех пор я уже минимум восемь раз встречал его в разных частях города. Он все время сначала смотрит на меня, а потом отворачивается и проходит мимо. Сегодня опять его встретил и окончательно решил: в следующий раз подойду, возьму под руку и вежливо скажу, что те несколько сотен евро, что он мне торчит, надо бы вернуть. Потому что в одном комьюнити же живем, неудобно.
 
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