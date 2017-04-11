  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 364 число записей 3
 
Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1681 число записей 12
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5098 число записей 19
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 522 число записей 5
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3187 число записей 18
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 10442 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5098 число записей 19
 
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5021 число записей 25
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3185 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3187 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Моя тетя Галя всю жизнь проработала на базе
Моя тетя Галя всю жизнь проработала на базе 11.04 12:19 число просмотров 85
Наталья Севец-Ермолина
 

Моя тетя Галя всю жизнь проработала на базе. И все детство я слышала магическую фразу «Галинка сделала». Сделать означало достать. Тетя Галя к разным праздникам всей родне «делала» польские яблоки, копченого палтуса, зеленый горошек. Помню, меня маленькую посылали в магазин «Овощи-фрукты», где я должна была подозвать тетеньку-продавца в очках и прошептать: «Я от Галины Иванны». Мне очень нравилась эта шпионская игра. И, как и все в нашей семье, уважала тетю Галю за то, что «делала» нам всем все.
Естественно, тетя Галя была волшебницей – и делала водку, которая в конце 80-х была тверже любой валюты и любых знаний. У бабушки в кладовке стоял ящик водки, 20 бутылок «Столичной», припрятанный тетей Галей на чей-то юбилей. У всех в семьях был детонатор «мой алкоголик», который мог порушить целостность юбилейного ящика. Потому до священного дня решили спрятать в безопасном месте, в точке проживания малопьющей бабушки, главы клана и совсем непьющей школьницы Наташки 16 лет. И они просчитались.
Наташка об ту пору уже маялась любовью ко всем красивым мальчикам. Но по причине неуклюжести и неуверенности не могла себя выгодно подать на рынке Джульетт, потому была вечно голодной до любви, бросающейся в очередную безответную страсть, как Горбачев в реформы.
У нас во дворах меж бараков на Ведлозерской все знали друг друга. Старшее поколение, несмотря на сухой закон и запреты, мирно спивалось, а молодняк сбивался в летние лавки. Я была немодной, популярностью не пользовалась. Потому с завистью смотрела на некоего 18-летнего то ли Санкевича, то ли Сенкевича, который был моего любимого, как вы помните, Есенинского типа. Высокий кудрявый блондин. Я закончила школу – и впереди была большая жизнь и большая любовь. Тип перекинулся со мной высокомерно парой фраз. Этого хватило, чтобы разбудить чудовище. Я была так мгновенно и на всю жизнь влюблена, что «больше никого я так сильно не полюблю». У него была девушка, какая-то немыслимая красавица. Это делало привкус моей любви настолько горьким, будто тети Галин палтус протух еще на складе.
Как-то июньским вечером на лавке сидело всего несколько пацанов и приблудившаяся я. Парни маялись, я не понимала чем. Но близость кумира не позволяла мне анализировать. Я была заколдована и сидела на крыльце рядом с лавочкой, медитируя на белый чуб.
И тут тишину разрывает его сиплый самый теплый и родной голос:
- Сейчас бы водки…
Глаза у всех затуманились. А у меня прояснились. Я поняла, что наступил мой звездный час:
- У меня есть водка. У бабушки в кладовке есть целый ящик.
За все мои 45 лет ни разу в жизни мужчины не смотрели на меня с бОльшим обожанием, чем в тот момент. За один миг никому неизвестная девочка (как зовут эту толстую?) превратилась в центр внимания. И тут Вова, вроде так его звали, вывел на авансцену себя вместе со своим мужским моджо. Он был чертовски красив. Не для меня - в прошлой жизни. Сейчас он был моим. Он шел на меня. Взял за руку, открыл дверь в наш подъезд и увел в темноту. Там он усилил влияние на мой парализованный мозг полушепотом:
- А ты можешь одолжить мне бутылку? Я отдам.
Дурман усиливался. Он совсем убрал расстояние между нами, его лицо почти терлось о мои пухлые щеки. И как же он благоухал. Потом я провела расследование и узнала, что то был одеколон «Бемби». Но я думаю, что пусти тогда Вовка шептуна, я приняла бы и его за божественный аромат.
Бабушка гостила у тети Гали, живущей через два дома. Я знала, что пока вечернее кино не кончится, она не придет. Потому я смело открыла дверь, залезла в кладовку, разворошила гнездо из половиков, на дне которого покоилось 20-главое сокровище. Вытащила одну главу и вручила Вовке. Тот с благодарностью прижал меня к стене, бессистемно поводил рукой по телу, поцеловал куда-то наспех и прошептал:
- Спасибо, Наташенька. Ты такая красивая.
Хлопнула входная дверь в подъезд. Раздалось дружное ржание, потом голоса стали удаляться. А я наспех замаскировала бабушкину кладку и закрыла входную дверь.
Так у меня с Вовкой начался роман. Угадайте сколько дней он длился? Правильно, 20. Как только на город опускалась ласковая белая ночь, одеколон «Бемби» ударял мне в нос, умелые руки облапывали меня по экспресс-программе, потом я была красивой, потом близкий шепот запутывал все мысли, а потом я просто открывала дверь кладовки и тащила ему очередное подношение.
Мы встречались по паре минут в день. Ровно столько требовалось Вовке, чтобы облапошить влюбленную наивную толстушку. Через 20 дней бабушкино гнездо было разорено, а мое сердце разбито. Вовка знал, каков мой запас красоты. И на 21-й день у меня не было ни одеколона «Бемби», ни экспресс-облапки, ни теплого фырканья у лица. Наши отношения были испиты до дна. И я страдала. Мне казалось, что хуже позора, чем быть покинутой, в целом свете не сыщешь. Я заблуждалась.
Приближался тети Галин юбилей, о котором я в пылу своих страданий даже не думала. Как вы можете понять, думать – не было моей второй натурой. Вскоре меня ждал семейный совет со всей родней, допрос, признание, наказание. И обещание самой решить проблему.
Я знала, где живет Вовка. Когда я стояла у порога и робко звонила в кнопочку их полуотвалившегося звонка, я надеялась, что дверь откроет САМ – и мы быстро обо всем договоримся. Но на пороге появилась блеклая женщина, похожая на Вовку, только пожеванная. Я вошла внутрь, заикающимся голосом рассказала, как ее сын взял у меня в долг ящик водки и не вернул. Она полминуты молчала, а потом завелась:
- И что ты от меня хочешь? Я не знаю, где Вовка. Он гуляет целыми днями. Дома не ночует. И что я могу сделать. Ты сама дура. Нечего быть такой дурой.
И выставила меня за порог.

Тете Гале я пообещала летом устроиться на работу и вернуть 60 рублей за водку. Вроде столько стоил ящик. Я слово свое сдержала – отдала долг за 2 месяца. Новый ящик водки был «сделан» тетей Галей ровно к юбилею. Но хранился он уже не в нашей кладовке. Меня мысленно поставили на учет и больше алкоголь не доверяли.
Вовки я больше в жизни своей не видела. Может он выпил 20 бутылок и умер? Или устыдился своего поступка и ушел в монастырь? А может женился и переехал к своей жене Тане и в качестве анекдота рассказывал историю про нелепую толстушку Наташку, которую облапошил за 20 дней – и ничего за это не было?
Урок, который преподал мне Вовка, был бесценен. Даже если от мужчины вкусно пахнет и он говорит ласковые слова, не верь и перепрячь водку.
 
Обсудить в блоге автора
 
Посты дня
Веселая школота
blogplushev    11.04 13:00 |  число просмотров 5
Веселая школота Якобы выходивший 26 марта на Тверскую Молчанов стыдливо покинул группу "Молодогвардейцы Юго-Западного округа". МГЕР! Почему я не удивлен, а?
 
Пиар от чекистов
blogprbezposhady    11.04 12:54 |  число просмотров 19
Пиар от чекистов Гендиректором "Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации" стал Алексей Рябинкин – кадровый чекист, тихушник, мастер сливов и корпоративных войн
 
О профессионализме
blogВладислав Ларионов    11.04 10:25 |  число просмотров 295
О профессионализме А знаете ли вы,что решением проблем градостроительства в крупнейшей европейской столице Москве руководит бывшая районная судья Княжевская?
 
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин
blogmetodi4ka    9.04 20:53 |  число просмотров 872
За работу с болельщиками в Российском футбольном союзе отвечает недавно выкинутый из СК блогер-генерал Маркин Запуганных уголовными делами и прочими угрозами российских футбольных фанатов привлекают к государственному product placement, заставляя размещать англоязычные баннеры с приглашением на ЧМ-2018
 
Еще раз о наркотиках
blogpozneronline    9.04 20:52 |  число просмотров 1339
Еще раз о наркотиках Хотел бы довести до сведения всех, что я совершенно поражен реакцией ряда лиц на то, что я сказал о декриминализации или легализации наркотиков
 
все записи
Выбор редактора
Я и челюсть Гитлера
blogEva Merkacheva    6.04 17:22 |  число просмотров 1776
Я и челюсть Гитлера Она сохранилась, находится в архиве ФСБ. Лежит в маленькой коробочке. Разрешили её открыть и даже взять челюсть в руки
 
Фабрика скорби
blogplushev    6.04 16:26 |  число просмотров 1098
Фабрика скорби Организация "Антимайдан" организовала поставку скорбящих под телекамеры по любому поводу
 
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина
blogSerguei Parkhomenko    6.04 12:50 |  число просмотров 2117
Миллион долларов от Собянина на любовь бывшей жены Путина «Слышь ты! Там к тебе придут сейчас. Дай им миллион долларов. Миллион дай - и хватит им. Сегодня и дай. Что значит, на что? Да какая разница… На что хочешь… На любовь им дай - и пусть идут…»
 
Цитаты дня
" Когда вас спрашивают, готовы ли вы поменять свободу на безопасность, просто помните, что свободы у вас и так уже нет. "
11.04 |
blog Иван Давыдов
" Если даже трагедия и смерть нас не объединяет, то как мы можем жить вместе? "
6.04 |
blog Петр Шкуматов
" Задумайтесь, сначала массовые богоборческие протесты против возвращения Исаакия Церкви в Питере, потом Бог попускает этот чудовищный теракт. "
4.04 |
blog dimitriyenteo
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Чем заняться жителям политического Чернобыля
Александр Морозов  11.04 08:49 |  число просмотров 107
Чем заняться жителям политического Чернобыля Химатака в Сирии уничтожила прежние планы Путина и грозит нас всех накрыть колпаком внешней изоляции. Мудро готовиться к худшему
Расправы над чеченскими геями (18+)
Елена Милашина, Ирина Гордиенко  6.04 18:00 |  число просмотров 659
Расправы над чеченскими геями (18+) Публикуем истории выживших свидетелей
все записи
События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3603
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1581
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3187
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2064
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5419
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012