Давайте поговорим о широко обсуждаемом феномене регионального сепаратизма 9.04 14:46 431 ekvinokurova Все хотела сформулировать.

А давайте аккуратно поговорим о широко обсуждаемом феномене регионального сепаратизма(но вынесем за скобки Кавказ)?



Вообще я уже второй год хочу как-нибудь найти время и написать кандидатскую на тему, которую с этой путают - тему наличия в российских регионах региональной идентичности в контексте преломления через нее пропаганды, поисследовать и доказать наличие уральской, сибирской и тд ментальностей.



Мне кажется, что часто как раз путают потоебность и наличие региональной самоидентификации с сепаратизмом.



Для примера возьму свой обожаемый Урал(они, кстати, к Уралу причисляют Пермь, а вот Тюмень считают скорее Сибирью).

Что я заметила по итогам постоянного общения и наблюдения.

Уральская республика, как несбывшаяся мечта, до сих пор вызывает ностальгию и спмое позитивное отношение.

Является ли это сепаратизмом?

На мой взгляд, нет, так как нсть идентификация "россияне" и есть голова на плечах.

С таким явлением проще договариваться и в чем-то ему даже потворствовать(сохранять уникальную систему выборов мэра, к примеру, делать федеральные проекты, ориентированные именно на Урал). При этом при стечении ряда обстоятельств - ну, мы о ненативных, конечно, недооценка этого фактора может много к чему привести.



Некий совсем негативный тренд начинается, примерно, с за-Байкала, так как там можно услышать "У вас в России". Примерно о том же я иногда почитываю в книжках про Британию Римской Империи(а у Рима все было более чем хорошо с продвижением федеральной идентичности).



Разумеется, сильный региональный факторесть у городов федерального значения - Москва, СПб, Севастополь.

При этом выделю тут отдельно свою любимую Москву, в которой никакой сепаратизм никогда не измерялся, а зря. Москвичи прекрасно знают, что их ненавидит вся Россия и испытывают логичную слабую ответную симпатию. Впрочем, тут волноваться тоже не стоит, так как даже у неполитизированных людей будет силен имперский фактор жизни в центре мира.



Опасеые тренды я замечала в татарском ханстве, плюс никак не измеряется этот фактор в регионах, которые я слабо знаю типа "богатый регион с сильным доминионом" - например, с вотчиной "Роснефти" ХМАО.



Такая вот интересная путаница. Мне кажется вообще, что фактор потребности в региональной идентичности и его роль в политике сейчас недооценен, а вот фактор сепаратизма переоценен.

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