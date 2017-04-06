Украина сделала шаг в мир 6.04 23:49 300 Marat Guelman рад за украинцев. Европа без виз - это очень важно. Украина сделала шаг в мир. Это собственно причина ради которой был майдан, а не ради смены одних олигархов при власти на других.

Таких шагов еще надо много, но дорога понятна и посильна. Лишь бы им путиноиды не мешали.

А вот какой план у российской власти мне не понятно. Вот если отложить в сторону личные и идеологические пристрастия, забыть о них. Куда ведут? Чего хотят для страны? Для своей страны. Для Украины понятно, они хотят чтоб ее просто не было. А для России? Обсудить в блоге автора