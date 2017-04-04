В последнее время очень полюбили рассуждать про репутацию. Мол, плохая репутация отменяет все презумпции со здравым смыслом заодно. Имеем право ничего не замечать, никому не доверять и обвинять, кого нам хочется. По этому поводу стоит напомнить, что у чернокожих в Америке была очень плохая репутация (да и остается; там, в отличие от Европы публикуют неутешительную расовую статистику преступлений), у евреев в Литве, Польше, Германии, Украине, Венгрии, да вообще в Европе в первой половине 20 века была очень плохая репутация (Дрейфус и Бейлис свидетели), а уж какая репутация у мигрантов или мусульман в современной Европе — никому не позавидуешь. Тем не менее, объявлять, что на основе сложившейся в ваших глазах репутации у вас есть право никого не слушать, ничего не видеть, и в любой ситуации поворачивать все против тех, у кого плохая репутация, в одном случае называется ксенофобией, в другом паранойей, а то и просто скотством. Простите больного гриппом, если кого обидел.