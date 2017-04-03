Родители-рабы 3.04 16:22 354 evo-lutio



Многие привыкли считать, что во всех их проблемах виноваты родители. Не так любили, не тому учили, только поэтому в жизни все не очень. А так бы ух.



Внешний локус виноватого найдет, дело известное. Инфантильная личность всегда похожа на жадную девочку с маленькими обиженными глазками. Этого ей не дали, а должны были. Тут ей не угодили, а надо бы. Вот она немножко еще потерпит и каак заплачет!



Многим и невдомек, что родительские фигуры - это внутренний миф, механизмы психики, они появляются, меняются и развиваются вместе с ростом личности. Они отражают собственную интерпретацию, а не чей-то портрет.



Это все равно как гостили вы в пять лет у бабушки в деревне, знали, что на чердаке живет Бабайка, опасались его. Потом приехали в двадцать пять, чердак оказался маленьким, а Бабайка представляется милым как плюшевый медвежонок. Вот так и родительские фигуры.



Влияют ли реальные родители на формирование родительских фигур, злых или добрых? Влияют настолько же, как рассказы бабушки про Бабайку. Если Бабушка говорила, что Бабайка не мохнатый, а зубастый и чешуйчатый, в двадцать пять лет вы представите его не как плюшевого медвежонка, а как крокодильчика резинового. Более страшным и злым он от этого не станет, если вы повзрослели и перестали быть ребенком. Он в любом случае будет игрушечным.



Злые родительские фигуры - фигуры инфантила, капризные ожидания которого по части мира не оправдываются и он обижен. Слишком добрые родительские фигуры - фигуры инфантила в короне, который хочет верить, что внешний мир - к его услугам. Родительские фигуры взрослого человека относятся к нему с уважением, без особенной доброты и без злобы, спокойно наблюдая его реальные достижения чуть в стороне, занимаясь своими делами.



Только от уровня вашего личностного развития зависит влияние на вас родительских фигур, больше ни от чего. Но по отношению к реальным родителям можно судить об уровне вашего личностного развития. Если вы выросли, у вас нет никаких претензий к родителями, вы не ждете от них опеки, не обвиняете их в своих неудачах, не пытаетесь повесить на них ответственность за то, что происходит с вами. Если вы окрепли, вы чувствуете желание заботиться о родителях, но не под щипцами (чтобы ссор миновать), а собственное желание и радость испытываете от того, что вы способны опекать собственных родителей.



Нет для взрослой личности переживания более приятного, чем ощущение собственной силы и воли.



Если вы остались инфантилом, то у вас постоянно возникают какие-то претензии к родителям. Вы обвиняете их в прошлом, чтобы объяснить свои проблемы в настоящем, объяснить, но не решать, раз источник проблемы не вы. Вы недовольны их поведением в настоящем, они мало дают вам и чего-то от вас все время хотят, они не могут быть удобными и полезными, а все время добавляют вам какой-то нагрузки. Вас угнетают мысли о том, что скоро они состарятся, станут беспомощны и на вас ляжет забота о них. Поэтому вы стараетесь почаще вспоминать, как вас обижали в детстве, чтобы убедить себя в праве не заботиться о родителях в настоящем и будущем, освободить себя от груза наперед.



Инфантил отличается тем, что постоянно стремится оставаться инертным, пассивным, слабым и диффузным как кисель, избегает нагрузки, чтобы не менять свое киселеобразное существование, не прокачивать ни одной мышцы личности. Ему кажется, что любая нагрузка - это зло, а успех в жизни состоит в том, чтобы перекинуть эту нагрузку на других, чтобы паразитировать за счет окружающих. Он хочет тянуть в свою сторону как можно больше и вся его голова занята изобретением объяснений, кто ему должен и почему. Он не выходит из зала суда и всегда истец, все время подает и подает иски с претензиями.



Родители должны инфантилу больше всего. Сами виноваты, что родили. Он ведь их лично не просил? Не просил. Родили из каких-то своих корыстных или эгоистических соображений или просто как следствие глупой похоти, а ему теперь расхлебывать? Нет, пусть родители несут ответственность за свою выходку. Уважаемые судьи, вот свидетельство о рождении, а вот шрам на коленке от падения с велосипеда в пять лет, благодаря которому истец не стал чемпионом мира по какому-нибудь виду спорта. Пусть родители возместят вред от упущенных по их вине возможностей. А заодно пусть ответят за то, что назвали пациента тупицей за двойку однажды и навсегда опустили его самооценку, лишив всех здоровых амбиций навсегда, сломали и растоптали детскую личность.



Кое в чем родители действительно нередко виноваты. Но не в том, что дают мало, а в том, что дают слишком много и позволяют растущему организму считать их своими рабами. Рабство родителей задерживает формирование личности.



Особенно это некоторые женщин касается. У самих у них есть претензии к мамам, за то что те не уделяли им достаточно внимания (достаточно - для бездонной бочки), поэтому родив своих детей, они решают уделять им внимания достаточно, не занимаясь в жизни более ничем. Тем более дети родятся сами, а для всех остальных дел нужна воля, которой у инфантильных девушек нет. Они становятся "хорошими мамами", то есть стараются достичь максимального слияния границ, взять на себя заботу о каждой минуте существования младенца, лишить его стресса на 100%, чтобы позволить ему оставаться овощем и не решать самому никаких проблем. Физически детей более-менее развивают, хотя матери в слиянии так тревожны, что и физически детей нередко ограничивают из-за страха за них. Но даже если физически развивают, личностного развития это не касается. Личность развивается тогда, когда ребенок сам учится справляться со стрессом и фрустрацией.



Но разве мама ради этого отказалась от своей собственной жизни, от профессионального развития и собственного поиска? (Ну как отказалась, никто и не предлагал, а добиваться чего-то лень было) Чтобы позволить ребенку решать проблемы самому? Нет, она хочет себя посвятить материнству. Тем более ее жертва общим детям обяжет мужа содержать ее и любить всю жизнь. Нет? Ну пусть он тогда чувствует себя подонком, ее совесть будет чиста.



Инфантил живет по инерции, реактивно, не включая волю. Познакомились, переспали, забеременели, поженились, родили, декрет закончился, еще родили, чтобы маме на работу не идти, она уже отвыкла и все позабыла, ее голова настроилась иначе. Сам собой сформировался порочный круг, практически аддикция, которая была оправдана тем, что ребенок требует очень много внимания, иначе полноценную личность не сформировать.



Так вот. Если уделять ребенку слишком много внимания, это будет мешать ему становиться личностью, поскольку лишит необходимой нагрузки. Развитие = нагрузка! А еще это лишит его возможности взаимодействовать с полноценной взрослой личностью родителя, увлеченного своим делом. Ребенок будет взаимодействовать с киселем вместо мамы и строить собственные границы ему будет сложно, ведь у мамы личных границ нет, она в слиянии с ним, и он все время проваливается в ее внутренний хаос как в манную кашу.



Кое-что про то, что нельзя лишать ребенка стресса родители знают, в бассейн его водят, задачки решать дают, бег с препятствиями организовывают, чтобы он интеллектуально и физически развивался. А вот про личностную сторону развития, про то, что нельзя лишать ребенка фрустрации, что он сам должен учиться ее преодолевать, иначе внутренних опор у него не будет, понимают немногие. Если мама постоянно к услугам ребенка, если он - центр ее мира и знает об этом, если она готова помочь, поддержать, утешить и пособить во всем, ожидая сигнала, то у ребенка не формируется собственных механизмов преодоления разочарований и преград.



"Ты лучший", "все будет хорошо", "все получится" - многие мамы считают, что должны непрерывно это озвучивать, иначе ребенок потеряет мотивацию. Но он обязательно потеряет мотивацию, если не научится принимать, что он не лучший в чем-то, что не все может быть хорошо и что-то не получится. Сильным делает умение проигрывать! Умение падать и самостоятельно вставать! Если мотивация ребенка строится на костылях, которые вы ему создаете ценой собственной жизни (не занимаясь больше ничем, профессионально выполняя роль костылей), как только он выйдет во взрослый мир (а это случится уже в школе, особенно в старших классах), костыли окажутся непригодны. Сначала он чуть что будет прибегать к вам, чтобы вы утешали его и подбадривали, но вскоре у него может появиться к вам ненависть (и дополнительные претензии по части "дай"). Окажется, что вы его обманули, вы не авторитетная фигура в большом мире, вы обычная домохозяйка, не уважаемая в социуме, вызывающая не восхищение, а сочувствие, ничего не добившаяся профессионально, стремно выглядящая и отстойно мыслящая, а значит ваши высокие оценки не стоят вообще ничего. То, чем он так долго подпирал свою идентичность, оказалось враньем. Мама говорила, что он лучший, но она сама - худшая в том социуме, успех в котором его так интересует. Это все равно как если бы он вдруг узнал, что является чемпионом мира в пределах вашей кухни и все смеются над его кубками из бумаги. Он царь только для своей мамы, его корона картонная, а он уже привык верить вам, что он царь. Глобальное разочарование. Если бы он уже привык переживать фрустрацию, когда мама занимается не им, а чем-то другим, и не отвечает на все его запросы гимнами с фанфарами, его бы не изумило в 13 лет, что он оказывается не царь мира, он бы уже научился опираться не на корону, а свое самоуважение.



Самоуважение формируется только тогда, когда человек осознает, что ОДИНОК в глобальном смысле, принадлежит СЕБЕ и САМ должен о себе позаботиться, не ожидая помощи других. Вот здесь появляются зачатки самости и личной воли. И та самая независимая, стабильная самооценка, о которой все так мечтают, но почему-то многие считают, что она формируется из материнских дифирамбов. Нет, из дифирамбов формируется привычка искать этих дифирамбов вовне.



То есть инфантилы и так стараются обвинять родителей в том, что ему извне не дали внутреннюю силу, не вложили в него самостоятельность (оксюморон), а в случае, когда мать становится действительно рабыней своего ребенка, она подкрепляет его обвинения. Она действительно не дает ему самостоятельности, поскольку всегда к его услугам. Она хочет все ему дать, все за него сделать. Но только у нее нет ничего и делать ничего толком она не умеет, даже свою жизнь она не может организовать, она не может дать ребенку пример полноценной взрослой жизни, она сама - придаток к нему, и когда он осознает это, он чувствует неприязнь.



Насколько это фатально для ребенка? Не фатально. Личностью можно стать в любом возрасте, для этого важно всего лишь осознать необходимость нагрузки и почувствовать стремление опираться на себя, а не на других, настроить внутренний локус. Личность начинается с внутреннего локуса! Это альфа и омега. Это Бог-творец во внутреннем круге личности, Закон, Начало. Это можно начать в любой момент, даже в старости, и не слушайте тех, кто говорит, что поздно. Личность сохраняет пластичность, пока жив мозг, пока идет ток по нервной системе.



Когда взрослая личность сформируется, к родителям установится уважительное отношение, независимо от того, слишком мало они давали опеки или слишком много или в самый раз. Может быть благодарность матери за ее растворение (она хотела как лучше, она старалась изо всех сил), но должно быть понимание, что эта модель неверна, поскольку скармливает одного человека другому, лишая обоих границ.



Если вопрос стоит: становиться ли вам матерью-рабыней, конечно нет. Вы должны быть личностью и дать ребенку возможность стать личностью самому. Вы должны давать ребенку только тот уход, который он не может дать себе сам, внимание свое должны делить между важными сферами своей жизни, не посвящая ему целиком, а одобрения вы должны давать чуть больше, чем объективно дал бы ему за то же самое окружающий мир. Чуть больше, чтобы он ощущал вашу родственную симпатию, но не столько, чтобы скромные оценки мира показались ему на этом фоне обидными. То есть когда ребенок накалякал какую-то ерунду, не надо впадать в экстаз и терять сознание. Да, вам приятно чувствовать себя мамой гения, но подумайте о маленьком человеке, который поверит, что он гений, адаптируется в этой роли и будет сломан, когда узнает, что это не так. Вам кажется, что восторгами можно стимулировать его продолжать начатое. Но стимул - это рост(!) вознаграждения, а если сегодня вы визжите, то как вы обеспечите рост? Будете визжать громче и громче? Все равно ему захочется не только ваших визгов, но и похвал чужих людей, не только ваших лицемерных подруг, но и совсем чужих, он захочет расширить круг своих поклонников. И вот здесь произойдет затык. Окажется, что он не гений, как уже привык думать, а значит продолжать рисовать слишком обидно. Хотя без ваших визгов ему бы могло хватить простого "неплохо!" воспитательницы в детском саду. Нет, пока он маленький, окружающие готовы вам подыгрывать и восхищенно таращить глаза на каракули, но зря вам кажется, что это формирует в ребенке стержень. Наоборот, мешает формировать. Восторги - это костыли, а стержень формируется, когда ваш ребенок учится обходиться без восторгов, переживать отказы и чувствовать себя уверенным и сильным безо всякой поддержки извне. Поэтому поддержку извне очень важно дозировать. Ее не должно быть слишком мало, но и слишком много не должно быть!



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