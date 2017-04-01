Всё же это грустно и отвратительно, когда бабушки сидят в тюрьме. Вот в СИЗО-6. И ведь не убийцы, неа. Мошенницы. Статья 159 часть 4. Ну вот какое их исправление возможно в условиях изоляции от общества? Если они, извиняюсь, уже мало что соображают и под себя ходят? Ну какое еще исправление нужно им? Вон Борис Клин всё обращает мое внимание на бабулечку М., 72 года. Сурдопереводчица. То кровь у нее носом, то еще что. Сокамерницы: бабка, не реви! Ну что ты плачешь? Помогут тебе, вот увидишь - помогут! Не плачь, мать!

А как вам тогда осужденная Б., 1935 года рождения, то есть 82 ей уже... Та же проблема - непроходимость кишечника. А потом... извините, вся камера в курсе. Приговор - три года лишения свободы. Бабульку необходимо исправить в специально отведенных для исправления местах, кто бы сомневался. Бабка, не плачь! Не рыдай, уймись, да что ты, бабка!

Сокамерницы передают впечатления бабушек о их судах-процессах. Приговор по подельникам: этому - шесть, этому - четыре, тому - пять. Бабке... два пусть будет. Больше-то она, бабка, не протянет.

Что за цинизм, что за такое... я даже не понимаю, что?.. Что за "исправляющиеся" старухи? Ну неужели суд не видит, КОМУ он выносит приговор, - так спрашивают меня женщины в общих камерах. Я опускаю глаза. Я не могу ответить.